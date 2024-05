Nada Surf navega hacia nuevos horizontes con «Moon Mirror» y estrena el single «In Front Of Me Now»

La banda de rock alternativo Nada Surf ha anunciado su regreso triunfal con el lanzamiento de su nuevo álbum Moon Mirror, marcando una nueva era bajo el sello New West Records. Este trabajo es el sucesor de su álbum de 2020 Never Not Together y promete mantener la esencia de la banda con un toque renovado.

El sencillo principal, In Front Of Me Now, ya está disponible y viene acompañado de un videoclip dirigido por Neilson Hubbard y Joshua Britt. El vocalista Matthew Caws reflexiona sobre la importancia de vivir el presente y no perderse en la multitarea. La producción del álbum se llevó a cabo en los legendarios Rockfield Studios en Monmouthshire, Gales, con la colaboración del productor Ian Laughton.

La banda también ha revelado las fechas de su gira mundial, que incluye paradas en festivales y salas de conciertos emblemáticas. Con temas como Second Skin, Moon Mirror y Floater, Nada Surf busca conectar con su audiencia a través de letras introspectivas y melodías que oscilan entre la aceptación y la búsqueda constante de la luz en la vida.

Tracklist de Nada Surf – Moon Mirror