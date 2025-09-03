Nadie podía cantarla bien, pero Michael Stipe sí: El líder de R.E.M. aclara por fin la letra de «It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)»

Después de 38 años de confusión, Michael Stipe ha decidido poner fin al eterno debate sobre algunas de las frases que cantaba en su clásico It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine), el icónico tema de R.E.M. lanzado en 1987 como parte del álbum Document. Con su característico estilo vocal veloz y poco articulado, Stipe convirtió la canción en un reto para los fans, que durante décadas han debatido sobre lo que realmente dice.

El pasado fin de semana, el cantante recurrió a Bluesky para compartir un meme de Los Simpson en el que Homer presume saber la letra completa, solo para ser corregido. “Yo sí puedo”, respondió Stipe, antes de publicar los versos correctos de dos de las líneas más discutidas: “It’s ‘Left of west and coming in a hurry with the Furies breathing down your neck’” y “It’s ‘Team by team reporters, baffled, trumped, tethered, cropped, Look at that low playing, fine, then’”.

La aclaración llega tras años de errores en sitios de letras y se explica en parte porque R.E.M. no incluía las letras en los libretos de sus discos durante su etapa con I.R.S. Records. It’s The End Of The World… fue el último sencillo bajo ese sello antes de su fichaje por Warner Bros. en 1988.

Además, la banda ha anunciado el EP Radio Free Europe 2025, con una remezcla inédita de su primer sencillo, disponible en vinilo naranja desde el 12 de septiembre. ¿Te lo vas a perder?

De Athens al mundo: un repaso a la historia de R.E.M.

R.E.M. nació en 1980 en Athens, Georgia, cuando cuatro universitarios —Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry— decidieron mezclar jangle pop con actitud punk y letras crípticas. Su primer sencillo, Radio Free Europe, ya mostraba el camino: independencia, autenticidad y una voz que no se parecía a ninguna otra. Con Murmur (1983) conquistaron a la crítica, y en los años siguientes afinaron su sonido con discos como Reckoning, Fables of the Reconstruction y Lifes Rich Pageant. El salto al mainstream llegó con Document (1987) y su fichaje por Warner Bros., donde explotaron con Green (1988) y se convirtieron en superestrellas globales gracias a Out of Time (1991) y el himno Losing My Religion.

La década de los 90 fue su reinado: Automatic for the People (1992) y Monster (1994) mostraron su versatilidad, mientras New Adventures in Hi-Fi (1996) consolidó su madurez artística. Tras la salida de Berry en 1997, el grupo siguió como trío y exploró nuevos sonidos en Up, Reveal y Around the Sun. Aunque la crítica fue desigual, nunca perdieron su esencia. Con Accelerate (2008) recuperaron energía, y cerraron su carrera con Collapse into Now (2011), un adiós digno y emotivo. En total, 15 álbumes de estudio, decenas de sencillos inolvidables y una influencia que se extiende desde Radiohead hasta Arcade Fire. R.E.M. no solo definió el rock alternativo: lo hizo eterno.

