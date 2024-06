Naima Bock anuncia su nuevo disco “Below a Massive Dark Land”

La cantautora londinense Naima Bock, ex miembro de Goat Girl, ha anunciado su segundo álbum en solitario, Below a Massive Dark Land, que se lanzará el 27 de septiembre a través de Sub Pop y Memorials of Distinction. Junto con la noticia, Bock ha lanzado dos nuevas canciones: Kaley y Further Away, que reflejan experiencias personales y viajes que la inspiraron en Arizona y Grecia, respectivamente.

El álbum fue grabado en el Crypt Studio de Londres, con producción de Jack Osborne y Joe Jones, y la propia Bock colaborando en la producción y arreglos junto a Oliver Hamilton.

Asimismo, la artista ya tiene confirmadas varias fechas para presentar su nueva música. La gira de Bock comenzará el 14 de agosto en St. Malo, Francia, y continuará por Estados Unidos y Europa, con Angelo de Augustine abriendo en fechas seleccionadas.

Las declaraciones de Bock sobre Kaley revelan un trasfondo de traición y desorientación, mientras que la música promete ser un reflejo sincero de sus vivencias. Con títulos de canciones como Gentle, Feed My Release y Star, el álbum invita a los oyentes a un viaje introspectivo a través de la perspectiva única de Bock.

Tracklist de Below a Massive Dark Land

01 Gentle

02 Kaley

03 Feed My Release

04 My Sweet Body

05 Lines

06 Further Away

07 Takes One

08 Age

09 Moving

10 Star