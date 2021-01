Nat Simons expande su universo con “Televisión”, un nuevo single en castellano

2020 ha sido un año rupturista para todos, pero para Nat Simons ha supuesto una expansión de su universo. La artista de raíces folk ha ampliado sus horizontes, y ahora transita sin miedo por los parajes del rock alternativo: una apuesta musical contundente que estrena con Televisión, un primer adelanto de un disco enteramente cantado en castellano cuyo lanzamiento está previsto para finales de la primavera de 2021.

Televisión narra una historia de seducción en la que somos participantes y espectadores; un juego que empieza con todas las expectativas y que solo el tiempo, el azar y las reglas que elijamos nos dirán cómo acaba. Alguien gana y alguien pierde, pero siempre hay partida.

En palabras de la artista, “Televisión es la representación de un estado mental en el que muchas veces estamos atrapados. Unos bailan y otros miran, pero casi siempre una de las dos partes tiene ventaja”.

La pieza respira la influencia de Marc Bolan en su faceta más sexy y aterciopelada. PJ Harvey, Norah Jones (con Danger Mouse) o Urge Overkill también son referencias presentes en el diario de viaje.

Simons, además, se reafirma en el castellano como nuevo compañero de viaje, idioma con el que ya experimentó con éxito en Segunda Piel (versión de The Way It Is, del disco Lights).

“Tras la gira anterior me apetecía mucho que el público entendiera lo que dicen mis canciones, así que me dije, esto es un reto para mí pero también una liberación y una gran oportunidad”, asegura.

Televisión es, además, un artefacto sonoro y audovisual. El videoclip, realizado por Paul Stein, será el primero de una serie consecutiva de piezas que contarán el proceso de metamorfosis que se experimenta hasta llegar a convertirse en lo que cada cual desea ser.

Al mando de la nave ha estado Edu Baos, integrante de la banda León Benavente. El proyecto se gestó en el estudio del productor aragonés, rodeados de guitarras, sintetizadores, programaciones, mucha naturaleza y una gata.

NAT SIMONS – TELEVISIÓN