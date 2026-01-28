Natalia Lacunza arranca la gira de presentación de «N2STAL5IA».

Una voz para una generación. Con ese potencial irrumpió Natalia Lacunza en el panorama musical hace ya ocho años. Desde entonces, su carrera ha sido una evolución constante, marcada por la coherencia artística y una sensibilidad cada vez más definida. Tras Tiene que ser para mí (Universal, 2022), su primer LP, y los EP’s previos Otras alas (2019), ep2🌧️ (2020) y DURO (2023), publica N2STAL5IA (Universal, 2025), un álbum que suena a consolidación.

Las 14 canciones del disco muestran la cara más introspectiva y valiente de Lacunza hasta el momento. A sus 25 recién cumplidos, vuelve la mirada hacia su juventud sin caer en la idealización, valiéndose de la nostalgia para entender el presente y reconciliarse con ciertas emociones. Entre letras que hablan de apego, de crecimiento emocional y relaciones que dejan huella, la pamplonica dibuja un relato íntimo en clave generacional.

En N2STAL5IA, Natalia continúa explorando nuevas sonoridades, búsqueda que ya se intuía en los sencillos ‘SIMELLAMA’ y ‘LAPLATA’. Ahora abraza con mayor firmeza el pop electrónico con melodías envolventes, influencias urbanas y electrónica. Todo ello se acompaña de una imaginería cargada de símbolos vintage como en ‘NOKIA’ y ‘PLASTILINA’, que refuerzan ese diálogo constante entre pasado y presente.

Esta nueva etapa se traslada ahora al directo con una gira de salas que prioriza la cercanía de las salas frente a los grandes recintos. Un formato pensado para que las canciones tomen vida y los nuevos versos encuentren su lugar en un repertorio ya reconocible. Sobre el escenario, Natalia promete seguir atrapando con su honestidad interpretativa, enriquecida con el magnetismo sereno que convierte cada concierto en una experiencia compartida.

Santiago de Compostela tuvo el privilegio de disfrutar del primer concierto de la gira, que continuará en ciudades como Málaga y Sevilla. Entre las fechas más esperadas destaca la del 12 de febrero en La Riviera de Madrid. Las demás citas y la información sobre las entradas pueden consultarse aquí.