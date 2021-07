Natalie Imbruglia regresa con una canción junto a Albert Hammond Jr

No ha llovido ni nada desde que Natalie Imbruglia dominase las listas de éxitos mundiales con su archiconocida Torn en 1997. Ahora, la cantante australiana vuelve con Firebird, su primer disco en los últimos seis años y que saldrá a la venta el próximo 24 de septiembre.

El primer adelanto, que escuchamos hoy, cuenta con una colaboración de lujo. Nada menos que Albert Hammond Jr, guitarrista de The Strokes, se alía con Imbruglia para presentarnos Maybe It’s Great. “Fue un sueño hecho realidad trabajar con Albert Hammond Jr. Lo pasamos muy bien grabando en Byron Bay y esta pista me da todas las vibraciones de un VHS de los 80. ¡Su guitarra enérgica fue la guinda del pastel! No decepcionó“, asegura la artista sobre la experiencia.

Muy pronto, escucharemos esta nueva etapa de la ya longeva carrera de Imbruglia, para la que no ha sido fácil componer este trabajo. “Hacer este álbum ha sido una experiencia muy profunda y satisfactoria. He logrado superar un largo período de bloqueo que hizo que, a veces, fuese difícil imaginar llegar a este lugar“, asegura.

Pronto podremos disfrutarlo.