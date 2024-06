Nathaniel Rateliff & The Night Sweats: Un Viaje Musical desde “South of Here”

La escena musical se prepara para recibir con entusiasmo el nuevo álbum de Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, titulado South of Here, que promete ser un hito en su carrera. El lanzamiento está previsto para el 28 de junio, y ya ha generado expectación con el estreno de su nuevo single, Get Used to the Night

Este trabajo es una exploración profunda de temas personales y universales, donde Rateliff rinde homenaje a su difunto amigo y colaborador Richard Swift. La canción Get Used to the Night es un emotivo tributo que destaca por la interpretación vocal de Rateliff y el arreglo de metales de The Night Sweats.

El álbum también incluye el single Heartless, que será interpretado en el programa The Late Show with Stephen Colbert el 13 de junio. Este tema ha sido descrito como un reflejo de la maestría de Rateliff para narrar la vida a través de la música.

Además, el vídeo de Heartless, dirigido por Kimberly Stuckwisch, ofrece una visión personal de la lucha por encontrar el camino en la vida, resonando con las experiencias del propio Rateliff y la directora.

El álbum South of Here combina la narrativa emotiva con el revivalismo del R&B, y se espera que continúe el legado de la banda de actuaciones en vivo dinámicas y grabaciones de estudio aclamadas, algo que podremos presenciar en la próxima edición del Mad Cool Festival.