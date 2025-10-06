Nathy Peluso se corona como jefa de la salsa con «Malportada»

Nathy Peluso vuelve a sacudir el panorama musical con Malportada, un EP de seis temas que marca su entrada triunfal en la salsa. El proyecto, que verá la luz el 16 de octubre de 2025 bajo el sello Sony Music, fue grabado en mayo en Puerto Rico y representa una nueva etapa en la carrera de la artista argentina. La producción corre a cargo de Manuel Lara, colaborador habitual de Peluso en Grasa (2024) y conocido por su trabajo con Bad Bunny y Kali Uchis, junto al venezolano Servando Primera, autor de éxitos como Felices los 4 y Mayores.

La presentación de Malportada no pudo ser más simbólica: Nathy Peluso apareció por sorpresa en el concierto de Gloria Estefan en Madrid durante las fiestas de la Hispanidad, interpretando juntas el remix de Chirriqui Chirri. Este gesto confirmó lo que ya se intuía desde que Peluso compartió una playlist exclusiva de salsa días antes: su nuevo trabajo sería una inmersión total en uno de sus géneros fetiche. El EP incluye una colaboración con Rawayana en el tema homónimo, y según Sony, “bebe de todas las raíces de la salsa para mostrar una nueva cara (o muchas) de la artista”.

Además de este lanzamiento, Peluso continúa con su gira internacional Grasa Tour, que la llevará por México, Puerto Rico y España, con fechas confirmadas en Barcelona (14 de febrero) y Madrid (17 de febrero de 2026). Paralelamente, ha lanzado el Club Grasa, un DJ set que mezcla su música con la de otros artistas, consolidando su presencia en salas de Nueva York y Puerto Rico. Con Malportada, Nathy Peluso no solo se reinventa, sino que reafirma su capacidad para dominar cualquier género con carácter, técnica y una puesta en escena arrolladora.

De la sandunga al poderío: la evolución de Nathy Peluso

Desde sus primeros pasos con el recopilatorio Esmeralda (2017) y el EP La sandunguera (2018), Nathy Peluso ha demostrado que lo suyo no es seguir tendencias, sino crearlas. Su estilo híbrido, que mezcla rap, soul, jazz, salsa y pop latino, encontró su primer gran altavoz con Calambre (2020), su debut discográfico con Sony Music. Este álbum le valió nominaciones a los Latin Grammy y la consolidó como una artista de alcance global. Temas como Buenos Aires, Delito y su explosiva colaboración con Bizarrap en Bzrp Music Sessions Vol. 36 la posicionaron en listas internacionales y le otorgaron certificaciones de platino en España.

En 2024, Peluso redobló su apuesta con Grasa, un álbum conceptual que fusiona la estética del cine de gánsters con la salsa neoyorquina y el rap más crudo. Con colaboraciones de C. Tangana, Duki, CA7RIEL y Paco Amoroso, el disco fue reconocido con tres Latin Grammy, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Rap. La gira mundial que siguió agotó entradas en ciudades como Nueva York, Londres y Buenos Aires, y culminará en España en 2026. Con Malportada, Peluso no solo se adentra en la salsa, sino que reafirma su lugar como una de las voces más versátiles y poderosas de la música latina contemporánea.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.