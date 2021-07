Nation of Language anuncian conciertos en Barcelona y Madrid para enero de 2022

Cuenta la leyenda que empezaron a danzar los electrones de Electricity de O.M.D en el coche del padre de Ian Richards y, además de un flechazo, este músico de Brooklyn sintió que el futuro cobraba nitidez: no tenía sentido tener un grupo si no incluía a un teclista que amara el synth-pop tanto como él. Así que Richard se apartó de The Static Jacks, su banda rock anterior en la que cantaba y tocaba la guitarra, y junto al bajista Michael Sue-Poi de esta misma formación se pusieron a buscar alguien que supiera sacar brillo indie y 80s a un teclado. Se sumó Aidan Noell, et voilà, acababan de nacer Nation of Language en 2016.

Desde entonces, el tecno-pop de este trío neoyorquino no ha dejado de avanzar hacia delante, paradójicamente, mirando hacia atrás: Tubeway Army, New Order, Ultravox y, claro, O.M.D están presentes en la música de Nation of Language como un recuerdo de una vida que no vivieron (la bisagra entre los 70 y los 80, entre el post-punk y el tecno-pop), pero que ahora están recreando desde la ensoñación, la inspiración y la contemporaneidad. Aquel brillo en la oscuridad que ya se advertía en su debut de 2020, Introduction, Presence, vuelve a refulgir en el nuevo disco A Way Forward, si acaso con más presencia de rítmica y experimentación kraut. Lo podremos comprobar en directo en la primera visita de la banda a España: actuarán el 22 de enero en Barcelona (LAUT) y el 23 en Madrid (El Sol). El futuro que imaginaban en el pasado era esto.

Las entradas estarán a la venta en DICE a un precio de 15 € (más gastos de distribución) a partir del viernes 9 de julio a las 10:00.