National Album Day 2024: Un festín de reediciones en vinilo

El National Album Day (NAD) regresa este año con una impresionante selección de LPs clásicos que serán reeditados en vinilo por algunas de las bandas más icónicas de Gran Bretaña. Este evento, que se celebrará el 19 de octubre, sigue el tema “Great British Groups” y cuenta con la colaboración de BBC Radio 2 como socio oficial de transmisión.

Entre los discos destacados que estarán disponibles para reservar a partir de hoy, 12 de septiembre de 2024, se encuentran Shotter’s Nation de Babyshambles, Warnings/Promises de Idlewild, British Steel de Judas Priest, Music From Before The Storm de Daughter, Big Music de Simple Minds, Slowdive de Slowdive, The Slider de T. Rex, This Is The Story de The Proclaimers, Dog Man Star de Suede y The Man Who de Travis.

Además, el 19 de octubre se pondrán a la venta otros álbumes como Kissing To Be Clever de Culture Club, Making Movies de Dire Straits, Sigh No More de Mumford & Sons, Angels With Dirty Faces de Sugababes y Get Yer Ya-Ya’s Out! de The Rolling Stones.

El National Album Day ha celebrado en años anteriores numerosas actividades como murales de arte callejero, promociones en tiendas de discos y exposiciones de portadas de álbumes. Este año promete ser igual de emocionante, con una amplia gama de reediciones que seguramente deleitarán a los amantes de la música. Os dejamos el listado completo:

Discos disponibles desde el 12 de septiembre

All Saints – ‘All Saints’

Babyshambles – ‘Shotter’s Nation’

Daughter – ‘Music From Before the Storm’

Dodgy – ‘Homegrown’

Embrace – ‘Out Of Nothing’

Gomez – ‘How We Operate’

Idlewild – ‘Warnings/Promises’

Jeff Wayne – ‘Jeff Wayne’s Musical Version Of The War Of The Worlds: ULLAdubULLA – The Remix Album’

Judas Priest – ‘British Steel’

Longpigs – ‘The Sun Is Often Out’

Mike & the Mechanics – ‘Living Years’

Oysterband & June Tabor – ‘Freedom & Rain’

Prefab Sprout – ‘Jordan: The Comeback’

Scouting For Girls – ‘Scouting For Girls’

SHACK – ‘H.M.S. FABLE’

Simple Minds – ‘Big Music’

Simply Red – ‘Simplified’

Slowdive – ‘Slowdive’

Suede – ‘Dog Man Star’

T. REX – ‘The Slider’

Take That – ‘Everything Changes: 30th Anniversary’

The Animals – ‘The Animals’

The Chemical Brothers – ‘Exit Planet Dust’

The Fall – ‘Hex Enduction Hour’

The Lightning Seeds – ‘Jollification’

The Proclaimers – ‘This Is The Story’

The Sisters Of Mercy – ‘Floodland’

The Specials – ‘The Specials’

The Stranglers – ‘La Folie’

The Subways – ‘Money & Celebrity’ (Red & White split vinyl)

The View – ‘Cheeky for a Reason’

The Waterboys – ‘Fisherman’s Blues’

Travis – ‘The Man Who’

Utah Saints – ‘Utah Saints’

Wedding Present – ‘Bizarro’

World Party – ‘Goodbye Jumbo’

Discos disponibles el propio 19 de octubre

Culture Club – ‘Kissing To Be Clever’

Dire Straits – ‘Making Movies’

Mumford & Sons – ‘Sigh No More’

Siouxsie & The Banshees – ‘Through The Looking Glass’

Soul II Soul – ‘Club Classics Vol.1’

Spice Girls – ‘Spice’

Stereophonics – ‘Just Enough Education To Perform’

Sugababes – ‘Angels With Dirty Faces’

The La’s – ‘The La’s’

The Rolling Stones – ‘Get Yer Ya-Ya’s Out!’

The Slits – ‘Cut’

UB40 – ‘Labour Of Love’