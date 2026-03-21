Neil Diamond cierra su trilogía con Rick Rubin con «Wild at Heart», un último capítulo construido a partir de grabaciones inéditas de 2008

Neil Diamond está listo para firmar el cierre de una de las etapas más importantes de su carrera. A sus 85 años, el legendario cantautor publicará el 8 de mayo Wild at Heart, un álbum que completa su trilogía junto a Rick Rubin y que se construye a partir de sesiones grabadas en 2008 durante la creación de Home Before Dark. El disco reúne diez canciones, nueve de ellas inéditas, además de una versión alternativa de “Forgotten”, todas recuperadas y terminadas en los últimos años. El propio Diamond lo resume con emoción: “Mi trabajo con Rick fue un acto de amor, y me alegra que estas canciones por fin salgan al mundo para completar nuestra trilogía”.

El álbum mantiene la estética desnuda que definió su colaboración con Rubin: arreglos mínimos, guitarras cálidas y una voz en primer plano que conserva la profundidad y el magnetismo de siempre. En las sesiones participaron músicos habituales del universo Rubin, como Benmont Tench y Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers, además de Smokey Hormel y Matt Sweeney, reforzando ese sonido orgánico y atemporal que marcó el renacimiento creativo de Diamond en los 2000.

Entre los temas destacados se encuentran “Shine On” y “You Can’t Have It All”, descritos como piezas de corte filosófico, mientras que “The Secret You” y “You Still Look Good to Me” recuperan su vena más romántica. Aunque Diamond se retiró de los escenarios en 2018 debido al Parkinson, sigue apareciendo en actos públicos y celebraciones vinculadas al musical A Beautiful Noise, que repasa su vida y obra. Wild at Heart llega así como un epílogo íntimo y luminoso a una colaboración que redefinió su legado.

Neil Diamond, una vida de canciones que se convirtieron en himnos universales

Con más de seis décadas de carrera, Neil Diamond es una de las figuras más influyentes de la música popular estadounidense. Desde sus inicios en los 60 como compositor en el Brill Building hasta su consolidación como artista global, ha firmado clásicos como “Sweet Caroline”, “Cracklin’ Rosie”, “Song Sung Blue” o “I Am… I Said”. Su discografía abarca más de 30 álbumes de estudio, entre ellos trabajos esenciales como Hot August Night, Beautiful Noise o Jonathan Livingston Seagull. Su colaboración con Rick Rubin en 12 Songs y Home Before Dark supuso un renacimiento artístico que lo devolvió al número uno de las listas. Aunque ya no actúa en directo, su influencia permanece intacta y su música sigue resonando en generaciones enteras. Wild at Heart se presenta como un cierre digno, emotivo y coherente a una carrera marcada por la honestidad y la búsqueda constante de la canción perfecta.

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