Neil Sedaka, adiós a un arquitecto del pop que convirtió la emoción en melodía

La muerte de Neil Sedaka a los 86 años ha dejado un vacío difícil de medir en la historia del pop, especialmente para quienes crecieron con canciones que parecían escritas para acompañar cada emoción humana. La familia confirmó su fallecimiento con un mensaje tan íntimo como contundente: “Nuestra familia está devastada por la repentina pérdida de nuestro querido esposo, padre y abuelo”, añadiendo que era “una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones y, sobre todo, un ser humano increíble”.

Sedaka fue una figura esencial del Brill Building, ese hervidero creativo neoyorquino donde coincidió con nombres como Carole King, Neil Diamond, Jeff Barry o Ellie Greenwich. Allí dio forma a una colección de éxitos que hoy siguen sonando con la misma frescura: “Oh! Carol”, “Stairway To Heaven”, “Calendar Girl” o la eterna “Breaking Up Is Hard To Do”. Su alianza con Howard Greenfield, iniciada cuando ambos eran apenas adolescentes, se convirtió en una de las sociedades creativas más prolíficas del pop estadounidense.

Además de su propia carrera, Sedaka escribió canciones que otros artistas convirtieron en himnos: “Stupid Cupid” para Connie Francis, “(Is This The Way To) Amarillo” para Tony Christie o “Love Will Keep Us Together” para Captain & Tenille. Incluso figuras como Frank Sinatra, Elvis Presley, Tom Jones o The Monkees recurrieron a él cuando necesitaban canciones capaces de conectar de inmediato con el público.

Tras un periodo de menor actividad a finales de los 60, Sedaka vivió un renacimiento en los 70 gracias a colaboraciones con Elton John, ABBA y su trabajo en Strawberry Studios junto a los futuros 10cc, donde grabó piezas como Solitaire que lo devolvieron a las listas de éxitos. Continuó activo hasta 2022, cuando anunció su retirada, y en 2024 vendió su catálogo a Primary Wave Music.

Las reacciones a su muerte no tardaron en llegar. Micky Dolenz, de The Monkees, escribió: “Me entristeció saber del fallecimiento de Neil Sedaka. Un talento raro, nos dio muchos éxitos y coescribió ‘When Love Comes Knocking at Your Door’, muy querido por los fans de los Monkees” . También Pat Boone compartió un recuerdo personal: “Crecimos juntos en este negocio y seguimos en contacto todos estos años. Su legado musical vivirá para siempre” .

La desaparición de Sedaka no solo cierra la vida de un artista, sino también un capítulo fundamental del pop moderno. Su forma de escribir, directa y emocional, sigue siendo un recordatorio de que una buena canción puede ser refugio, compañía o celebración. Su legado permanece porque hablaba de lo cotidiano con una honestidad que nunca pasa de moda.

