Neil Young abraza el futuro con “Talkin To The Trees” junto a Chrome Hearts

Una leyenda de la música está de vuelta. Neil Young ha anunciado Talkin To The Trees, su primer álbum con su nueva banda Chrome Hearts, que se lanzará el 13 de junio de 2025 a través de Other Shoe/Reprise. Este proyecto, grabado en los Shangri-La Studios de Malibú con la coproducción de Young y Lou Adler, marca un nuevo capítulo en la interminable carrera del cantautor canadiense, quien a sus 79 años sigue desafiando convenciones. El álbum, compuesto por diez canciones, incluye el sencillo debut Big Change, lanzado en enero, y el reciente Let’s Roll Again, estrenado el 26 de abril en el concierto benéfico Light Up the Blues en Los Ángeles.

Let’s Roll Again, inspirado en This Land Is Your Land de Woody Guthrie, es un himno de protesta que critica a la industria automovilística estadounidense, instándola a acelerar la producción de vehículos eléctricos frente al avance de China. Con versos como “Si eres fascista, compra un Tesla”, Young apunta directamente a Elon Musk, acompañado de un provocador video que incluye una imagen de Musk en un saludo nazi. La canción, descrita como un “grito de resistencia” por Young, refleja su compromiso con el activismo, un tema recurrente en su obra. Chrome Hearts, integrado por Spooner Oldham (órgano), Micah Nelson (guitarra), Corey McCormick (bajo) y Anthony Logerfo (batería), aporta una energía fresca, fusionando el rock clásico con un sonido contemporáneo.

Talkin To The Trees promete explorar temas personales y sociales, con títulos como Family Life, Dark Mirage y Bottle of Love que sugieren una mezcla de introspección y comentario político. El álbum llega tras el lanzamiento de Coastal (2023) y Oceanside Countryside (1977, editado en 2024), y precede una gira mundial, Love Earth Tour, que comenzará el 18 de junio en Rättvik, Suecia, incluyendo paradas en Glastonbury y BST Hyde Park. Con este disco, Young no solo reafirma su relevancia, sino que demuestra que su espíritu rebelde y creativo sigue más vivo que nunca.

Tracklist de Neil Young – Talkin To The Trees

1 ‘Family Life’

2 ‘Dark Mirage’

3 ‘Fire Fire of Winter’

4 ‘Silver Eagle’

5 ‘Lets Roll Again’

6 ‘Big Change’

7 ‘Talkin to the Trees’

8 ‘Movin Ahead’

9 ‘Bottle of Love’

10 ‘Thankful’

El legado indomable de Neil Young: Seis décadas de rock y resistencia

Desde su debut en 1968 con Neil Young, el cantautor canadiense Neil Young ha sido una fuerza y presencia imprescindible por en el rock, el folk y el country. Con más de 40 álbumes, incluyendo clásicos como Harvest (1972), After the Gold Rush (1970) y Rust Never Sleeps (1979), ha vendido más de 20 millones de discos y ganado tres premios Grammy. Conocido por himnos como Heart of Gold, Rockin’ in the Free World y Old Man, Young ha trabajado con bandas como Crazy Horse, Crosby, Stills, Nash & Young, y ahora Chrome Hearts. Su carrera, marcada por una versatilidad que abarca desde baladas acústicas hasta distorsiones proto-grunge, también refleja su activismo en temas ambientales y políticos, como en Living With War (2006). Recientes lanzamientos de archivo, como Oceanside Countryside (2024), y su nuevo proyecto Talkin To The Trees (2025) muestran su incansable creatividad. A sus 79 años, Young sigue de gira, con fechas confirmadas para 2025, consolidando su estatus como un ícono del rock.