Neil Young anuncia nuevo álbum junto a Crazy Horse para diciembre

Artista

Neil Young & Crazy Horse

¿Por qué son noticia?

‎Neil Young & Crazy Horse no paran y acaban de anunciar un nuevo disco titulado Barn, que será publicado el próximo mes de diciembre a través de Reprise Records. Por el momento, ya está disponible una canción titulada Song of the Seasons.

Sobre la canción

El tema en cuestión, según Young explica, «fue escrito en Canadá hace más o menos un año y es la canción más antigua del disco. Hay una grabación del tema hecha en mi ciudad natal que sería la más temprana, pero esta es la primera que hice con Crazy Horse y con ella arranca el disco».

‎Neil Young & Crazy Horse – Song of the Seasons

‎Sobre el disco

Este nuevo trabajo de Neil Young y Crazy Horse llega dos años después de Colorado, su último álbum publicado en 2019.

Como curiosidad, la grabación tuvo lugar en una cabaña construida para replicar la original de 1850 que fue derribada en exactamente el mismo lugar, en lo alto de las montañas de Colorado.

Tracklist del disco

01 “Song Of The Seasons”

02 “Heading West”

03 “Change Ain’t Never Gonna”

04 “Canerican”

05 “Shape Of You”

06 “They Might Be Lost”

07 “Human Race”

08 “Tumblin’ Thru The Years”

09 “Welcome Back”

10 “Don’t Forget Love”

