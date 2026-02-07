Neil Young cancela su gira europea de 2026 y deja en pausa su esperado regreso a los escenarios

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los seguidores de Neil Young: el legendario músico canadiense ha decidido cancelar por completo su gira prevista para 2026 en Reino Unido y Europa, una serie de conciertos que prometía ser uno de los grandes acontecimientos del año. Según confirmó a través de Neil Young Archives, el artista explicó que “he decidido tomarme un descanso y no girar por Europa esta vez. Gracias a todos los que comprasteis entradas. Siento decepcionaros, pero este no es el momento” .

La gira incluía paradas destacadas como Manchester, Oxford, Cardiff o el recién estrenado State Fayre Festival en Chelmsford, además de una ruta posterior por varias ciudades europeas. La cancelación llega después de un 2025 especialmente intenso para Young, con actuaciones multitudinarias como su celebrado paso por el escenario principal de Glastonbury junto a Chrome Hearts, donde demostró que su magnetismo en directo sigue intacto incluso seis décadas después de su debut.

El anuncio ha generado sorpresa, pero también comprensión entre sus seguidores, acostumbrados a que el músico priorice su bienestar y sus convicciones por encima de cualquier compromiso comercial. No es la primera vez que Young toma decisiones drásticas: en los últimos años ha retirado su catálogo de plataformas como Amazon Music en protesta por el apoyo de Jeff Bezos a Donald Trump, y recientemente ofreció acceso gratuito a toda su obra a los habitantes de Groenlandia como gesto político y humanitario .

A falta de nuevas fechas, los fans tendrán que esperar para volver a ver sobre el escenario a una de las figuras más influyentes del folk rock. Mientras tanto, su legado sigue creciendo y su figura continúa siendo un referente cultural y musical de primer orden.

Neil Young: del folk íntimo al rugido eléctrico que inspiró al grunge

Desde sus primeros pasos con Buffalo Springfield en los años sesenta hasta su consolidación como solista, Neil Young ha construido una discografía que abarca folk, rock, country, electrónica, experimentación y hasta incursiones en el grunge. Su debut en solitario llegó en 1968 con el álbum Neil Young, pero fue con Everybody Knows This Is Nowhere (1969), junto a Crazy Horse, cuando empezó a definir ese sonido crudo y eléctrico que marcaría buena parte de su carrera. A lo largo de los setenta firmó obras esenciales como After the Gold Rush y Harvest, este último convertido en un clásico absoluto del folk rock y en uno de los discos más influyentes de su generación.

Durante los ochenta y noventa, lejos de acomodarse, Young se reinventó constantemente. Desde el rock abrasivo de Rust Never Sleeps hasta el giro electrónico de Trans, pasando por el espíritu combativo de Freedom y el impacto de Ragged Glory, su música siempre ha respondido a un impulso creativo inagotable. No es casualidad que bandas como Pearl Jam lo consideren una influencia directa, ni que publicaciones como Rolling Stone o Pitchfork hayan destacado repetidamente su capacidad para anticiparse a tendencias y desafiar expectativas. En el siglo XXI ha mantenido un ritmo imparable con discos como Prairie Wind, Le Noise o Barn, además de proyectos paralelos, colaboraciones y un activismo medioambiental que se ha convertido en parte inseparable de su identidad pública.

A sus más de 60 años de carrera, Neil Young sigue siendo un artista imprevisible, apasionado y profundamente coherente consigo mismo. Su obra, que incluye canciones icónicas como “Heart of Gold”, “Old Man”, “Cinnamon Girl” o “Rockin’ in the Free World”, continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y oyentes. Aunque su gira europea de 2026 no llegará a celebrarse, su legado permanece más vivo que nunca, recordándonos por qué sigue siendo una figura esencial en la historia del rock.

