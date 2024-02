Neil Young & Crazy Horse anuncian nuevo álbum y gira, Love Earth

El legendario músico canadiense Neil Young y su banda Crazy Horse han anunciado el lanzamiento de un nuevo álbum titulado Fu##in’ Up, que saldrá a la venta el próximo 26 de abril. El disco, que contiene nueve canciones, es una muestra de la energía y el espíritu rockero que caracterizan al grupo, que lleva más de 50 años en activo.

Además, Neil Young & Crazy Horse han anunciado la gira Love Earth, que les llevará a recorrer varias ciudades de Norteamérica entre abril y mayo. La gira tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y apoyar las causas ecológicas que defiende Young desde hace décadas.

En su página web, Young ha compartido una versión de su clásico Cinnamon Girl, grabada en directo en el club RIVOLI de Toronto el pasado noviembre. También ha publicado una canción inédita del nuevo álbum, Broken Circle (Over and Over), que puedes escuchar al comienzo de la noticia.

Young ha declarado que el nuevo álbum está dedicado a los fans de Crazy Horse y que está muy feliz de poder compartirlo. “No puedo pararlo. El caballo está corriendo. Qué viaje tenemos. No quiero estropear el ambiente, y estoy muy feliz de tener esto para compartir”, ha escrito.

Neil Young & Crazy Horse son una de las bandas más influyentes y respetadas de la historia del rock, con álbumes como Everybody Knows This Is Nowhere, Rust Never Sleeps o Ragged Glory. Su último trabajo fue World Record, publicado en 2022. Ahora, os dejamos con el tracklist de este Fu##in’ Up:

01 City Life (Country Home)

02 Feels Like a Railroad (River of Pride) (White Line)

03 Heart of Steel (Fuckin’ Up)

04 Broken Circle (Over and Over)

05 Valley of Hearts (Love to Burn)

06 Farmer John

07 Walkin’ in My Place (Road of Tears) (Mansion on the Hill)

08 To Follow One’s Own Dream (Day That Used to Be)

09 A Chance on Love (Love and Only Love)