Neil Young ha anunciado recientemente la publicación de uno de sus álbumes “perdidos” de la década de los ochenta. Concretamente se trata de Johnny’s Island, un disco grabado en 1982 en los estudios Commercial Recorders de Honolulu y que en un principio iba a llamarse Island In The Sun. Asimismo, este “nuevo” lanzamiento se enmarca en el proyecto Archive, con el que el artista canadiense está recuperando parte de su discografía inédita.

Ya en 1995 en la revista Mojo, Young explicó que se trata de un trabajo “tropical que trata sobre la navegación y las civilizaciones antiguas, las islas y el mar”. En este sentido, Johnny’s Island contiene algunos cortes hasta ahora inéditos como Big Pearl, Island In The Sun y Love Hotel, además de otros temas ya publicados y conocidos por el gran público.

Cabe recordar que hace apenas quince días Neil Young anunció el lanzamiento de un nuevo disco en directo, Way Down In The Rust Bucket. En este caso se trata de un concierto que el artista grabó en 1990 junto a Crazy Horse en Santa Cruz, California, poco después de que lanzara su 18 disco de estudio Ragged Glory.