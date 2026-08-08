Neil Young vuelve a moverse en dos tiempos a la vez: el de sus canciones nuevas y el de las que escribió siendo adolescente. El músico canadiense ha confirmado, junto a su banda The Chrome Hearts, “Second Song”, su segundo álbum de estudio con esta formación, que llegará el 18 de septiembre a través de Reprise Records. Como adelanto, ha compartido el tema que da título al disco, una pieza de más de once minutos.

De Crazy Horse a Chrome Hearts: el origen de una banda pensada para no parar

The Chrome Hearts no nació de un plan cerrado, sino de una preocupación. A finales de 2024, la gira de Young con Crazy Horse tuvo que interrumpirse por problemas de salud dentro de la banda, y el propio artista atravesó un momento bajo, sin ganas de hacer música. Fue Micah Nelson —guitarrista, hijo de Willie Nelson y colaborador habitual de Young en Promise of the Real y en la propia Crazy Horse— quien impulsó la idea de montar un grupo nuevo para sacarlo de ese bache. Nelson convenció a sus compañeros de Promise of the Real, el bajista Corey McCormick y el batería Anthony LoGerfo, tras la disolución de aquella banda, y sumó al veterano teclista de Muscle Shoals Spooner Oldham, que ya había tocado con Young en discos como Comes a Time (1978) y Harvest Moon (1992). El resultado, The Chrome Hearts, debutó en directo en el Farm Aid de septiembre de 2024 con un set acústico e íntimo, muy alejado de la contundencia eléctrica de Crazy Horse.

Desde entonces, la banda no ha dejado de crecer: publicaron Talkin’ to the Trees en 2025, giraron por Europa y Norteamérica dentro del Love Earth Tour —con parada incluida en el Glastonbury de aquel año— y en 2026 sumaron el álbum en directo As Time Explodes, documento de aquellas fechas. “Second Song” llega ahora como el segundo trabajo de estudio de esta etapa, confirmando que lo que empezó como un remedio puntual se ha convertido en la formación de referencia de Young en su actual etapa creativa.

Un disco a medio camino entre lo nuevo y lo desenterrado

“Second Song” reúne siete canciones grabadas en analógico en los Shangri-La Studios de Malibú, bajo la producción de Lou Adler y de Young junto a Niko Bolas (bajo el alias The Volume Dealers). A diferencia del carácter más eléctrico de su predecesor, este nuevo disco se plantea como un trabajo mayoritariamente acústico. Cinco de los siete temas son composiciones nuevas, pero las otras dos esconden una historia curiosa: “Casting Me Away From You” e “I’ll Love You Forever” son en realidad canciones escritas por Young en su adolescencia, en 1965 y 1964 respectivamente, que permanecieron inéditas hasta que se rescataron en 2009 para el recopilatorio Neil Young Archives Vol. 1: 1963-1972. Según ha explicado el propio artista, al quedarse sin material nuevo tras un par de días de sesiones, recurrió a su archivo personal y decidió regrabarlas junto a The Chrome Hearts, tal y como hizo en su día con la canción “I’ll Love You Forever”, grabada originalmente con su banda adolescente The Squires en una emisora de radio de Ontario.

Once minutos de introspección con la mirada puesta hacia delante

El tema titular, “Second Song”, resume bien el espíritu del disco: una balada acústica pausada de más de once minutos en la que Young reflexiona sobre el paso del tiempo y la necesidad de conexión humana («Necesito hablar con alguien, alguien que sonría y responda, alguien tan viejo como yo»). La letra también incluye una imagen curiosa, la de un capitán de barco convencido de haber visto una sirena, y una estrofa sobre pájaros que nacen, aprenden a volar y suman su canto al cielo —metáforas que encajan con el tono contemplativo de todo el disco—. En ella toca voz, piano vertical, guitarra acústica y eléctrica, vibráfono, mellotron, marxófono y armónica, mientras el resto de la banda le acompaña en lo que suena a una sesión relajada, casi de sobremesa junto al fuego.

Este anuncio llega en un momento especialmente activo para Young. Tras cancelar por completo su gira europea de 2026 alegando que necesitaba escuchar a su cuerpo, el músico reapareció por sorpresa en Vancouver en mayo, en un concierto que sirvió de pistoletazo de salida a esta nueva etapa creativa. Esa costumbre de rescatar material de sus archivos —algo que también hizo recientemente con la reedición de “Tonight’s the Night” por su 50 aniversario— no es casual: el propio Young ha confirmado que su equipo, The Volume Dealers, trabaja ya en el Volumen IV de sus Neil Young Archives, el penúltimo tramo previsto de esa serie que lleva más de una década documentando su catálogo inédito. “Second Song” se sitúa así en un cruce revelador: es un disco de estudio grabado con su banda actual, pero también una nueva pieza de ese proyecto arqueológico con el que Young lleva años dando forma a su propio legado.

Con más de 40 discos de estudio a sus espaldas, dos premios Grammy y un lugar asegurado en el Salón de la Fama del Rock, Young sigue demostrando —a sus 80 años— que no tiene ninguna intención de repetirse ni de quedarse quieto. Entre canciones nuevas escritas en Colorado a comienzos de año y otras rescatadas de una grabadora de los años sesenta, “Second Song” vuelve a confirmar algo que sus fans llevan medio siglo comprobando: para Neil Young, el pasado y el presente nunca han sido cosas tan distintas.

Tracklist

“The Foggy Edge of Time”

“Day After Day”

“Earth Girl”

“Second Song”

“Casting Me Away From You”

“Soon I Might Be Going”

“I’ll Love You Forever”

▶ “Second Song” — Neil Young & The Chrome Hearts | 18 de septiembre de 2026 | Reprise Records

¿Te atreves con una canción de once minutos, o prefieres a Neil Young en formato más breve?

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