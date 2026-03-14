Neil Young vuelve al estudio con nuevas canciones contra Trump y convierte su indignación política en el motor de su próximo álbum

Neil Young ha decidido transformar su frustración con la situación política de Estados Unidos en música nueva. El veterano músico canadiense ha confirmado que está de vuelta en el estudio grabando un álbum junto a Chrome Hearts, impulsado por lo que él mismo describe como un momento especialmente oscuro para su país. En una actualización publicada en sus Neil Young Archives, el artista no se ha mordido la lengua: “Me siento muy dolido por este país”, escribió, calificando a Donald Trump como “el peor presidente en la historia de nuestro país”.

Young reconoce que la política actual le resulta insoportable: “La política hoy es triste y deprimente para mí. No puedo más”, afirma, aunque también admite que la música vuelve a darle un propósito. “Estoy en el estudio grabando un nuevo álbum… Amo las canciones y los sentimientos de vida y amor. La música es. Ya tenemos ocho canciones nuevas. Me hacen sentir”. Ese contraste entre el desencanto social y la vitalidad creativa parece ser el eje emocional de este nuevo proyecto.

El músico lleva años siendo una de las voces más críticas contra Trump. En un reciente artículo titulado “It’s ICE Cold Here in America”, Young denuncia la creciente tensión social y acusa al presidente de gobernar con “un equipo de aficionados sin experiencia” y de dividir al país deliberadamente. “¡Despertad, gente! Hoy Estados Unidos es un desastre”, escribe, advirtiendo incluso del riesgo de que Trump intente suspender elecciones mediante la ley marcial. Su mensaje es claro: “Algo tiene que cambiar. Sabemos qué hacer. Levantémonos. Pacíficamente, en millones”.

En los últimos meses, Young ha intensificado su activismo: regaló su catálogo musical al pueblo de Groenlandia tras las amenazas de anexión de Trump, participó en la gira “Fighting Oligarchy” junto a Joan Baez, Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, y publicó la canción “Big Crime”, un ataque directo al expresidente. También canceló su gira europea de 2026 alegando que “no era el momento”, aunque tranquilizó a sus seguidores asegurando que simplemente necesitaba un descanso: “Todo está bien… solo necesitaba una pausa. Escuchando a mi cuerpo”.

Este nuevo álbum llega, por tanto, en un momento de tensión política pero también de renovación personal. Young parece haber encontrado en la música un refugio y una forma de canalizar su indignación sin renunciar a la esperanza. Si las ocho canciones ya grabadas mantienen el tono de sus recientes declaraciones, podemos esperar un disco tan combativo como emocional, fiel a la tradición de un artista que nunca ha separado su obra de su conciencia social.

Neil Young: Música, activismo y una voz que nunca ha dejado de incomodar al poder

Desde su debut en los años 60, Neil Young ha construido una de las carreras más influyentes del rock. Miembro de Buffalo Springfield, pieza clave en Crosby, Stills, Nash & Young y autor de discos esenciales como After the Gold Rush, Harvest, Tonight’s the Night o Ragged Glory, ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Su estilo, a medio camino entre el folk introspectivo y la electricidad más cruda, ha inspirado a generaciones enteras. Además de su música, Young ha sido un activista incansable: desde la defensa del medio ambiente hasta su lucha contra las grandes corporaciones tecnológicas y, más recientemente, su oposición frontal a Donald Trump. Con más de 40 álbumes de estudio, innumerables giras y una obra que sigue creciendo, Young se mantiene como una figura imprescindible para entender la historia del rock y su capacidad para dialogar con el presente.

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