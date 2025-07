Neko Case regresa con «Neon Grey Midnight Green» y el emotivo sencillo «Wreck»

La aclamada cantautora estadounidense Neko Case ha anunciado su nuevo álbum, Neon Grey Midnight Green, el primero en siete años desde Hell-On (2018), con lanzamiento previsto para el 26 de septiembre de 2025 a través de ANTI- Records. Según medios como Pitchfork o Rolling Stone, el álbum, autoproducido por Case, es una mezcla íntima y expansiva grabada principalmente en su estudio Carnassial Sound en Vermont, con sesiones adicionales en Denver con la PlainsSong Chamber Orchestra y en Portland con Tucker Martine. El sencillo principal, Wreck, es un torbellino sonoro que explora el amor con letras poéticas como “Do I look like the sun to you?”, destacando su voz poderosa y su visión única.

Case, quien se identifica como género fluido y usa pronombres ella/elle, enfatizó en un comunicado: “Hay tan pocos productores mujeres, no binarios o trans. Estoy orgullosa de haber producido este disco. Es mi visión, mi poder de veto, mi gusto.” El álbum, que incluye 12 pistas como Destination y Baby, I’m Not (A Werewolf), estará disponible en vinilo y CD. Case promocionará el disco con una gira norteamericana desde el 1 de octubre en Woodstock, Nueva York, con paradas en el Beacon Theatre de Nueva York y Los Ángeles. Tras publicar su exitosa memoria The Harder I Fight, The More I Love You en 2025, Case reafirma su lugar como una de las voces más distintivas del indie y country-noir.

Tracklist de Neko Case – Neon Grey Midnight Green:

01 Destination

02 Tomboy Gold

03 Wreck

04 Winchester Mansion of Sound

05 An Ice Age

06 Neon Grey Midnight Green

07 Oh, Neglect…

08 Louise

09 Rusty Mountain

10 Little Gears

11 Baby, I’m Not (A Werewolf)

12 Match-Lit

Neko Case: La voz indomable del country-noir y el indie rock

Neko Case, nacida en 1970 en Alexandria, Virginia, es una de las cantautoras más respetadas de su generación, conocida por su voz potente y sus letras poéticas que mezclan country alternativo, indie rock y folk. Miembro de la banda canadiense The New Pornographers, Case comenzó su carrera en solitario en los 90 en Vancouver, tras estudiar arte. Su debut, The Virginian (1997), con Her Boyfriends, mostró su amor por el honky-tonk, mientras que Furnace Room Lullaby (2000) la estableció como una fuerza creativa. Con una ética punk DIY, Case ha colaborado con artistas como k.d. lang y Laura Veirs en case/lang/veirs (2016) y ha sido elogiada por críticos en NPR y The New York Times por su estilo inclasificable y sus actuaciones viscerales.

Su discografía incluye siete álbumes de estudio antes de Neon Grey Midnight Green (2025), destacando Blacklisted (2002), con su icónica I Wish I Was the Moon, y Fox Confessor Brings the Flood (2006), número 1 en la lista de Amazon de 2006. Middle Cyclone (2009) alcanzó el top 10 en Billboard, y The Worse Things Get, the Harder I Fight, the Harder I Fight, the More I Love You (2013) le valió una nominación al Grammy. Hell-On (2018) exploró temas de resiliencia tras un incendio que destruyó su estudio. Además, Case ha trabajado en un musical basado en Thelma & Louise y publicó su memoria The Harder I Fight, The More I Love You (2025), un bestseller. Su legado es el de una artista audaz y auténtica.