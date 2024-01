Nell Mescal anuncia su EP debut «Can I Miss It For A Minute?» y estrena el single «Killing Time»

La cantautora irlandesa Nell Mescal ha anunciado su primer EP, titulado Can I Miss It For A Minute?, que saldrá a la venta el 3 de mayo a través de LAB Records. El anuncio viene acompañado del lanzamiento de su nuevo single, Killing Time, una canción sobre el desamor y la nostalgia.

Mescal, que se dio a conocer con su participación en el programa de televisión The Voice, ha descrito su EP como “un concepto” que narra su proceso de maduración, sus cambios de residencia, sus rupturas de amistad y sus emociones actuales. “Algunas canciones [fueron] escritas en el momento y otras en retrospectiva. Habla de mi vida y de cómo afronto las experiencias que me han marcado”, ha explicado.

Killing Time es el segundo adelanto del EP, tras el éxito de Good Enough, que acumula más de un millón de reproducciones en Spotify. En esta ocasión, Mescal reflexiona sobre una relación pasada y se pregunta si la otra persona estaba tan involucrada o solo estaba perdiendo el tiempo.

Además, Mescal ha anunciado una gira por el Reino Unido que comenzará la próxima semana. Atentos, porque Mescal va a dar mucho que hablar.