Nell Smith, joven artista y colaboradora de The Flaming Lips, fallece a los 17 años

Nell Smith, la talentosa joven de 17 años a la que conocimos por su disco colaborativo con The Flaming Lips cuando contaba con 14 años, ha fallecido trágicamente en un accidente de coche.

Simon Raymon de de Cocteau Twins y el sello Bella Union confirmó su muerte a través de las redes sociales. Smith, quien estaba a punto de lanzar su primer álbum en solitario con precisamente este sello en 2025, había conseguido dejar su huella en la industria musical a una edad temprana.

Wayne Coyne, líder de The Flaming Lips, también compartió la noticia durante un concierto en Portland, visiblemente emocionado, y recordó su colaboración con Smith en el álbum de versiones de Nick Cave, Where The Viaduct Looms, lanzado en 2021.

Smith llamó la atención de The Flaming Lips en 2019, a los 12 años, cuando asistió a varios conciertos disfrazada de loro junto a sus padres. La conexión fue instantánea y, en 2021, comenzaron a trabajar juntos en el álbum de versiones de Nick Cave. De hecho, su versión de Girl In Amber recibió elogios del propio Nick Cave, quien destacó la interpretación única de Nell.

Tras su fallecimiento, tributos han inundado las redes sociales, con músicos como Warren Ellis enviando mensajes de condolencias a su familia. Descanse en paz.