Netflix abre el baúl de los recuerdos de Take That en una docuserie que promete emociones fuertes

La historia de Take That vuelve a ponerse en primer plano con la nueva docuserie de Netflix, un proyecto de tres episodios que se estrenará el 27 de enero y que promete un viaje íntimo por los 35 años de trayectoria del grupo británico. El tráiler, recién estrenado, arranca con una frase que resume el espíritu de la banda: “Nada supera estar en un grupo”, afirma Gary Barlow, líder y principal compositor, mientras se suceden imágenes de backstage, bromas internas y ese caos organizado tan propio de las boybands de los 90.

La serie reúne material inédito, entrevistas nuevas y archivos que abarcan desde los primeros años del quinteto —con Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange y Robbie Williams— hasta su consolidación como uno de los fenómenos pop más importantes del Reino Unido. Durante su primera etapa, el grupo acumuló 17 singles en el top 5 británico, incluyendo cinco números uno, un logro que cimentó su estatus de superestrellas.

Según medios como Deadline, todos los miembros han participado en la docuserie, incluido Robbie Williams, cuya salida en 1995 marcó uno de los momentos más turbulentos de la banda. La producción también aborda la ruptura definitiva de 1996, el inesperado regreso en 2005 como cuarteto, el reencuentro con Williams para el álbum Progress en 2010 y la posterior reducción a trío tras la marcha de Orange en 2014.

La docuserie llega en un momento de plena actividad para el grupo, que prepara su gira The Circus Live para el verano de 2026. Medios como NME han destacado en los últimos años la sorprendente longevidad del proyecto, subrayando cómo Take That ha sabido reinventarse sin perder su esencia pop melódica y emocional.

De ídolos adolescentes a institución del pop británico: la evolución de Take That

La historia de Take That es, en muchos sentidos, la historia moderna del pop británico. Formados en Manchester a principios de los 90, el grupo irrumpió en la escena con una fórmula que combinaba coreografías, carisma juvenil y un repertorio de baladas y temas bailables que conectaron de inmediato con el público. Su debut con Take That & Party (1992) ya mostraba el potencial del quinteto, pero fue con Everything Changes (1993) y Nobody Else (1995) cuando alcanzaron el estatus de fenómeno global. Canciones como Back for Good, Pray o Relight My Fire se convirtieron en himnos generacionales y consolidaron a Gary Barlow como uno de los compositores más sólidos del pop británico.

La salida de Robbie Williams en 1995, ampliamente documentada por medios como Rolling Stone, marcó un punto de inflexión. El grupo intentó continuar como cuarteto, pero la presión mediática y el desgaste interno desembocaron en su separación en 1996. Lo que parecía el final definitivo se transformó, una década después, en uno de los regresos más exitosos de la música pop. En 2006, ya como cuarteto sin Williams, publicaron Beautiful World, un álbum que sorprendió a la crítica —The Guardian lo calificó como “un retorno elegante y maduro”— y que devolvió al grupo a lo más alto de las listas. Le siguió The Circus (2008), otro éxito masivo que confirmó que Take That ya no eran solo un producto de nostalgia, sino una banda plenamente vigente.

El regreso temporal de Robbie Williams para Progress (2010) supuso un hito histórico: el álbum se convirtió en uno de los más vendidos del siglo XXI en Reino Unido. Tras su marcha definitiva y la retirada de Jason Orange, el grupo continuó como trío con III (2014) y Wonderland (2017), demostrando una resiliencia poco común en formaciones nacidas del pop comercial. Hoy, Take That es una institución cultural en Reino Unido, un grupo capaz de llenar estadios y seguir generando interés intergeneracional. La nueva docuserie de Netflix no solo celebra su legado, sino que ofrece una mirada honesta a las tensiones, reconciliaciones y transformaciones que han marcado su trayectoria.

