New Candys – The Uncanny Extravaganza

«La creación de The Uncanny Extravaganzfa fue una época intensa y emocionante. Debido a nuestra distancia geográfica, tuvimos que recurrir a nuestros estudios caseros para trabajar el álbum. Este nuevo proceso nos dio la oportunidad de experimentar más y me permitió explorar rápidamente diferentes arreglos para encontrar el mejor para cada canción» (FERNANDO NUTI)

No hay mejor sorpresa que el día de tu cumpleaños aparezca un disco que te sacuda la mente. Y es que New Candys vuelve con fuerza con el lanzamiento de su muy esperado quinto álbum The Uncanny Extravaganza. El disco se ha editado en 2025 bajo el sello Fuzz Club. Sin duda, es un trabajo que marca un audaz salto evolutivo en el sonido de la banda.

La grabación se ha producido en diferentes estudios. Maurizio Baggio en La Distilleria (Bassano del Grappa), Fernando Nuti en The Vampyre Empyre (Treviso) y Dario Lucchesi en Dorsia Dungeon (Padua). La masterización corrió a cargo de Paolo Canaglia. Hay las colaboraciones corales de Giulia Epiro, Laura Gamba y Rita Nuti en Wild Spaghetti West. Tambien las de Chiara Loggia e Irene Moretuzzo en Gills On My Lungs.

SOBRE LOS «NUEVOS DULCES»

New Candys es una banda italiana de rock alternativo con raíces en Venecia. Se fundó en 2008 por el talentoso compositor y cantante-guitarrista Fernando Nuti y el ex baterista y actual bajista-sintetizador Dario Lucchesi. La formación se completa con Emanuele Zanardo en guitarra principal y coros, y Francesco Giacomin en batería y sampler. Tras recibir elogios en la escena musical italiana, se presentaron en el Festival Mi Ami de Rockit (Milán, 2011). Acto seguido firmó con el sello Foolica y lanzó su álbum debut, Stars Reach The Abyss (2012). Este álbum les permitió realizar una gira por Inglaterra y Italia, abriendo conciertos para grupos como Dead Skeletons y Crystal Stilts.

Además, la banda fue invitada al programa Twilight de Rai Radio 2, donde interpretaron algunas canciones en versión acústica. Su tema Meltdown Corp. (del álbum Star Rich The Abyss) fue incluido en The Reverb Conspiracy Vol. 3, una recopilación de las mejores bandas de psicorrock underground, seleccionadas por Fuzz Club y The Reverberation Appreciation Society.

New Candys ha demostrado ser una agrupación capaz de reinventarse sin perder su esencia, fusionando nuevas texturas y técnicas en su música. Sus influencias arrancan con Tame Impala, The Velvet Underground, Spacemen 3 y My Bloody Valentine. Su sonido se asemeja a The Brian Jonestown Massacre, The Dandy Warhols o Warpaint. The Uncanny Extravaganza es una experiencia musical única y emocionante. Vayamos a su núcleo.

LA INQUIETANTE EXTRAVAGANZA

Es la culminación de la madurez artística de New Candys. Ofrece un viaje sonoro que trasciende los límites del género. El álbum está impregnado de atmósferas etéreas, riffs hipnóticos y letras que exploran temas como la identidad, la percepción y lo desconocido. El título del álbum sugiere una celebración de lo misterioso y lo surrealista. Reflejao el interés por explorar lo absurdo y lo enigmático como formas de autoconocimiento y expresión artística. Busca transmitir un mensaje de apertura a lo insólito y a la diversidad de la percepción humana. En un mundo cada vez más digital y desconectado, invita a sumergirse en un universo donde lo extraño y lo fantástico se convierten en vías para entender mejor la realidad y a uno mismo.

La colaboración entre Nuti y Lucchesi dio como resultado temas destacados como Regicide y Night Surfer. Las contribuciones de Emanuele Zanardo y Francesco Giacomin que enriquecieron aún más el sonido en evolución de la banda. La producción estuvo a cargo de Maurizio Baggio, quien colaboró estrechamente con la banda durante 2024.

El plástico muestra una linea sonora que va desde los sonidos agresivos y ásperos hasta los tonos minimalistas y melancólicos. La banda explora el western, el surf, la psicodelia y el shoegaze, creando un disco a la vez inesperado y emocionante.

DIEZ PISTAS QUE MEDITAN SOBRE LA REALIDAD

Es un decálogo que se adentra en temas surrealistas y crípticos. Todo ello bajo un motivo recurrente, relacionado con la proximidad de la banda a Venecia. Nuti reflexiona sobre cómo el agua lo transforma todo, dando lugar a una realidad onírica, distorsionada, inaccesible y, a menudo, sin vida. Utiliza metáforas que relaciona con la realidad a fin de inspirar tanto las letras como la obra de arte. El álbum también transmite una sensación de rebeldía, considerando cómo la pandemia brindó la oportunidad de replantear las prioridades, una oportunidad que la política mundial desaprovechó.

Regicide es la pista de apertura. Con un ritmo acelerado y riffs de guitarra pesados, establece el tono para el resto del álbum. Podría traducirse como la muerte violenta dada al rey o a la reina lo que sugiere un tema de poder y revolución.

Crime Wave es una canción tiene un enfoque neo-psicodélico y electrónico, con ritmos sintéticos y letras crípticas. Se traduce como «ola de crímenes», lo que podría indicar un tema de crítica social, caos y desorden, o rebelión y resistencia.

Breathe Me In: Esta balada electrónica y shoegaze presenta un ritmo más relajado y atmosferas etéreas. La letra parece hablar de una conexión emocional profunda, es decir, apertura emocional, vulnerabilidad y la necesidad de unión. Puede interpretarse como una súplica por una cercanía profunda, donde el otro no solo vea al narrador, sino que también lo respire, lo interiorice y lo comprenda en un nivel muy personal.

Night Surfer contiene un enfoque más rock y psicodélico, esta canción tiene un ritmo enérgico y riffs de guitarra hipnotizantes. El título sugiere un tema de libertad y escape nocturno. Habla de la aventura personal que implica adentrarse en lo desconocido, en la oscuridad, para hallar nuevas perspectivas, liberarse de las ataduras y explorar lo profundo de uno mismo. Es un himno a la libertad, la introspección y la valentía de navegar por los misterios que la noche y nuestro subconsciente nos ofrecen.

You’ll Never Know Yourself es una de las mejores pistas del álbum según algunos críticos. Presenta un enfoque más minimalista y oscuro, con letras que parecen narran autoconocimiento y exploración interior. Quizás nunca llegaremos a comprender completamente quiénes somos, y que esa incertidumbre es una parte inherente de la existencia humana. En cierto modo, es una aceptación del misterio interior, reconociendo que la identidad es dinámica, cambiante y en muchos aspectos, un enigma permanente.

Aquawish posee un enfoque más relajado y soñador. Presenta atmosferas acuáticas y letras que podrían interpretarse como una metáfora de la realidad distorsionada. El título sugiere una conexión con el agua y la laguna de Venecia, ciudad natal de la banda. Podemos decir que simboliza la aspiración a la purificación, la transformación emocional y la conexión con lo esencial a través del agua como metáfora de cambio y fluidez. El deseo expresado en la canción refleja una búsqueda de liberación, renovación y armonía interior, envuelta en una atmósfera psicodélica que invita a la introspección y a dejarse llevar por las corrientes del subconsciente.

Cagehead es ortra de las más destacadas del álbum. Bajo un enfoque electrónico y psicodélico, presenta ritmos sintéticos y letras crípticas que podrían hablar de sentimientos de confinamiento y liberación. simboliza la lucha contra las propias barreras mentales y emocionales, la sensación de estar atrapado en una prisión interna que limita el crecimiento y la percepción. Es una reflexión sobre la importancia de reconocer esas jaulas en la cabeza para poder romperlas y avanzar hacia una mayor libertad personal.

Wild Spaghetti West es un homenaje al spaghetti western, con un enfoque más rock y country. Manifiesta un ritmo enérgico y letras que parecen hablar de aventuras y libertad. Para ello utiliza imágenes sobre un viaje por territorios desconocidos, tanto externos como internos, donde las reglas tradicionales se disuelven. La complejidad de las emociones humanas, enredadas y descontroladas, como un plato de spaghetti en un escenario salvaje. Es una metáfora sobre la vida moderna, llena de caos, conexiones enrevesadas y la lucha por encontrar sentido en medio del desorden, tal como sucedía en el lejano y salvaje oeste norteamericano.

Gills On My Lungs tiene un enfoque más shoegaze y dream pop, esta canción presenta atmosferas etéreas y letras que podrían interpretarse como una metáfora de la conexión con el agua y la naturaleza. La canción ofrece una sensación de angustia, introspección y lucha interna, a fin de expresar la dificultad por encontrar la paz interior, y la necesidad de liberarse de una sensación opresiva y respirar con el fin de sentirse vivo plenamente.

Final Mission es la pista final del álbum. Desarrolla un enfoque más psicodélico y experimental, con ritmos relajados y atmosferas soñadoras. La letra habla de una misión final o un objetivo por alcanzar. Representar un punto culminante en la vida de alguien, donde todas las fuerzas y decisiones previas convergen en una sola acción. Es el momento de dar todo, de afrontar lo que ha sido postergado o temido.

BAJANDO EL TELÓN

En general, The Uncanny Extravaganza es un álbum que explora temas de identidad, percepción y realidad distorsionada, con un enfoque en la psicodelia y la electrónica. La banda presenta un sonido único y experimental, fusionando elementos de rock, shoegaze y dream pop con ritmos sintéticos y atmosferas etéreas.

New Candys sigue innovando con The Uncanny Extravaganza, fusionando su esencia sonora con nuevas influencias para crear una obra maestra cautivadora. Recordemos que la palabra Extravaganza sugiere que el contenido o la temática del disco está relacionado con una experiencia impactante, espectacular o inusual. La palabra implica un conjunto de canciones o ideas que buscan sorprender, desafiar las expectativas y ofrecer una especie de espectáculo auditivo y conceptual fuera de lo ordinario. En definitoiva, se tratra de un conjunto de canciones o ideas que buscan sorprender, desafiar las expectativas.