New Radicals se reunirán después de 22 años para la inauguración presidencial de Joe Biden

La banda californiana New Radicals, conocidos por su éxito de finales de la década de los noventa You Get What You Give y que se separaron poco después de este lanzamiento, se reúnen por primera vez después de 22 años con motivo de la inauguración virtual de la presidencia de Joe Biden. Y será esta canción la que interpreten en honor al político, o más en concreto, a la memoria de su hijo fallecido.

Será este miércoles cuando tenga lugar la inauguración virtual del político triunfador de las elecciones a la presidencia por los Estados Unidos de Norteamérica, llamada Parade Across America donde, además de New Radicals, actuarán grandes artistas y bandas como Bruce Springsteen, Lady Gaga, Justin Timberlake o Foo Fighters.

Según la Rolling Stone, Gregg Alexander, el líder de la banda de rock alternativo, declaró que “si hay algo en la Tierra que posiblemente nos haría unir a la banda, aunque solo sea por un día, es la esperanza de que nuestra canción pueda ser incluso el más pequeño faro de luz en un momento tan oscuro”.

“Estados Unidos sabe en su corazón que las cosas volverán a brillar con una nueva administración y un plan real para las vacunas en camino. Ese es el mensaje de la canción…este mundo va a salir adelante”, añade.

Además, Biden ha hablado sobre su vinculación personal con la canción de la banda, la considera un tema musical inspirador durante la batalla de su hijo Beau Biden contra el cáncer. “Durante el desayuno Beau solía hacerme escuchar lo que yo pensaba que era su tema principal, “You Get What You Give” de New Radicals”, escribió Biden en sus memorias de 2018, Promise Me, Dad.

“Volver a interpretar You Get What You Give después de tanto tiempo es un gran honor porque todos tenemos un profundo respeto por el servicio militar de Beau y muchas esperanzas por la unidad y la normalidad que Joe y Kamala traerán de nuevo a nuestro país en esta época de crisis”, dijo Gregg.

Vuelve a 1998 escuchando la canción que interpretarán en la inauguración del político este miércoles.