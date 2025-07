NewDad anuncia su segundo álbum «Altar» con un sonido renovado

La banda irlandesa NewDad ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su segundo álbum, Altar, que se lanzará el 19 de septiembre de 2025. Provenientes de Galway, NewDad consolida su posición como una de las promesas del rock alternativo con este nuevo trabajo, descrito como un futuro clásico del grunge y el shoegaze-pop. El álbum, que sigue a su aclamado debut Madra (2024), promete una mezcla de himnos cargados de energía y momentos de introspección melancólica, destacando por sus melodías irresistibles y texturas sonoras oscuras.

Desde Rough Trade destacan que Altar alterna entre estallidos de furia y pasajes íntimos, mostrando la evolución de la banda en su capacidad para combinar emociones crudas con un sonido pulido. Disponible en preventa en formatos de vinilo color crema y negro reciclado, así como en CD, el álbum ya genera expectación por su propuesta visual y musical. NewDad expresó su entusiasmo en redes sociales, asegurando que el disco es el resultado de un arduo trabajo y dedicación, invitando a los fans a “verlos en misa” en un guiño creativo a su título.

El anuncio viene acompañado del videoclip para Roobosh, grabado en una sola toma por Peter Eason Daniels y Rory Mullen.

Con este lanzamiento, NewDad se perfila como una de las bandas más prometedoras de Irlanda, consolidando su estilo característico que fusiona la intensidad del grunge con la sensibilidad del pop. Los fans ya esperan con ansias descubrir las nuevas canciones que marcarán esta etapa de la banda.

NewDad: La ascendente estrella del rock alternativo irlandés

Desde su formación en Galway, Irlanda, NewDad ha cautivado al mundo con su mezcla única de shoegaze, grunge y pop alternativo. La banda, liderada por Julie Dawson (voz y guitarra), junto a Sean O’Dowd-Kelly (guitarra), Cara Joshi (bajo) y Fiachra Parslow (batería), emergió en 2018 mientras aún estaban en la escuela secundaria. Su sonido etéreo y melancólico, con letras que exploran la vulnerabilidad y la juventud, les valió comparaciones con bandas como My Bloody Valentine y The Cure. Con una creciente base de fans tras sus primeros EPs, NewDad firmó con Fair Youth Records y luego con Atlantic Records, consolidándose como una de las promesas del rock alternativo. Su capacidad para combinar texturas sonoras densas con melodías accesibles los ha llevado a escenarios internacionales y a ser destacados por medios como NME y DIY.

La discografía de NewDad comenzó con una serie de EPs que definieron su estilo: Waves (2021) y Banshee (2021), que incluían sencillos como I Don’t Recognise You y Slowly, los cuales capturaron la atención por su intensidad emocional. Su álbum debut, Madra (2024), fue aclamado por su atmósfera envolvente y marcó su entrada al mainstream, con canciones como Angel y In My Head resonando entre los fans. Ahora, con el anuncio de su segundo álbum, Altar (2025), NewDad promete elevar su propuesta con un trabajo más ambicioso y maduro, reforzando su lugar como una de las bandas más emocionantes de la escena actual.

