Nick Cave anuncia «Wild God», su nuevo álbum con The Bad Seeds

Nick Cave y The Bad Seeds han anunciado su esperado nuevo álbum, Wild God, que verá la luz el 30 de agosto. El disco constará de 10 canciones y promete un viaje entre la convención y la experimentación, con giros inesperados que enriquecerán la ya característica imaginería y las emotivas narrativas creadas por el líder de la banda.

Según Cave, el álbum tiene un efecto arrollador en los oyentes: “Sale disparado del altavoz, y me arrastra con él. Es un disco complicado, pero también profundamente y gozosamente contagioso”. La banda ha compartido la canción que da título al álbum como primer sencillo, mostrando un equilibrio entre lo nuevo y su sonido característico.

El proceso de escritura para Wild God comenzó el 1 de enero de 2023, y las pistas se grabaron en Miraval (Provenza) y Soundtree (Londres). Además de Cave, Warren Ellis co-produjo el álbum, mientras que la mezcla estuvo a cargo de David Fridmann.

El último álbum de Nick Cave & The Bad Seeds, Ghosteen, lanzado en 2019, fue aclamado por la crítica como “uno de los relatos más devastadoramente precisos del duelo que escucharás en tu vida”. Además de Wild God, también está en proceso una adaptación televisiva de la novela de Cave de 2009, The Death Of Bunny Monro.

Tracklist de Wild God:

1. ‘Song of the Lake’

2. ‘Wild God’

3. ‘Frogs’

4. ‘Joy’

5. ‘Final Rescue Attempt’

6. ‘Conversion’

7. ‘Cinnamon Horses’

8. ‘Long Dark Night’

9. ‘O Wow O Wow (How Wonderful She Is)’

10. ‘As the Waters Cover the Sea’