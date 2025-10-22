Nick Cave convierte su gira en un testamento emocional con «Live God»

Nick Cave & The Bad Seeds acaban de anunciar Live God, un nuevo álbum en vivo que verá la luz el próximo 5 de diciembre de 2025. El disco recoge 18 canciones grabadas durante su extensa gira mundial de presentación de Wild God, celebrada entre 2024 y 2025, y que incluyó paradas en Europa, Reino Unido, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. El anuncio vino acompañado de un potente video en directo de Wild God, registrado en París en un concierto que Bob Dylan no solo presenció, sino que elogió públicamente.

El repertorio de Live God se centra en los temas del álbum Wild God, pero también recupera clásicos como Red Right Hand, Carnage, Into My Arms, Papa Won’t Leave You, Henry y From Her to Eternity. La banda que acompañó a Nick Cave en esta gira incluye a colaboradores habituales como Warren Ellis, Jim Sclavunos, Colin Greenwood, George Vjestica, Larry Mullins y Carly Paradis, consolidando una formación que mezcla intensidad, elegancia y una química escénica difícil de igualar.

El álbum estará disponible en formatos doble CD, doble vinilo y digital, editado por el sello Bad Seed Ltd en colaboración con Play It Again Sam. Según declaraciones recogidas por diversos medios, Nick Cave considera esta gira como “un antídoto contra el desespero”, una afirmación que resume el carácter espiritual y visceral de sus conciertos recientes.

De la oscuridad poética al culto global: la trayectoria de Nick Cave & The Bad Seeds

Formada en 1983 por el carismático Nick Cave y el guitarrista Mick Harvey, Nick Cave & The Bad Seeds surgió tras la disolución de The Birthday Party, con la intención de explorar territorios más narrativos, oscuros y emocionales. Su debut, From Her to Eternity (1984), marcó el inicio de una discografía que hoy suma 18 álbumes de estudio, 4 discos en vivo, 4 recopilatorios y más de 30 singles, muchos de ellos considerados himnos del rock alternativo.

A lo largo de cuatro décadas, la banda ha transitado por el post-punk, el blues gótico, el folk y la música experimental, sin perder nunca su sello lírico y teatral. Discos como Murder Ballads (1996), The Boatman’s Call (1997) y Push the Sky Away (2013) consolidaron su estatus como referentes de la música independiente, mientras que trabajos recientes como Ghosteen (2019) y Carnage (2021, junto a Warren Ellis) han sido aclamados por su profundidad emocional y su capacidad para reinventarse sin perder autenticidad.

Más que una banda, Nick Cave & The Bad Seeds son una experiencia artística que ha sabido evolucionar sin concesiones, manteniendo una conexión íntima con su público y una coherencia estética que los convierte en una rara avis dentro del panorama musical contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.