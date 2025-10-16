Nick Cave, el artista que transforma vidas, tendrá su propio documental en Sky

El universo creativo de Nick Cave se expande una vez más con The Veiled World Of Nick Cave, un documental anunciado por Sky Documentaries que promete explorar la “influencia duradera y el impacto único” del artista australiano. Este especial contará con testimonios de figuras como Florence Welch, Colin Greenwood (bajista de Radiohead) y Warren Ellis, quienes compartirán cómo trabajar con Cave ha transformado sus propias trayectorias creativas. También participarán el escritor Irvine Welsh, la diseñadora Bella Freud y el cineasta Wim Wenders, todos ellos admiradores confesos del poder narrativo y la valentía artística de Cave.

El documental se sumergirá en los arquetipos que atraviesan la obra de Cave, desde sus letras hasta sus incursiones en la literatura y la cerámica. Según Phil Edgar-Jones, director de originales no guionizados en Sky, el objetivo es “levantar el velo” sobre el mundo multicapas del artista. Además, se revelaron nuevos detalles sobre la adaptación televisiva de The Death Of Bunny Munro, novela publicada por Cave en 2009. La serie, protagonizada por Matt Smith, se estrenará próximamente y contará con banda sonora compuesta por Cave y Ellis. El estreno incluirá una proyección especial en el Royal Festival Hall de Londres el 30 de octubre, seguida de una charla entre Cave y Smith.

Este anuncio coincide con la gira europea de Nick Cave & The Bad Seeds prevista para 2026, que incluirá fechas en festivales y conciertos en solitario. Según The Line of Best Fit, Cave y Ellis también están trabajando en nuevos proyectos musicales, lo que refuerza su estatus como una de las colaboraciones más fértiles del rock contemporáneo. En palabras de Ellis, “quizás haya espacio para algo de Grinderman en la banda sonora”.

De la oscuridad al mito: la carrera de Nick Cave en dos actos

Desde sus inicios con The Birthday Party en los años 80, Nick Cave ha sido sinónimo de intensidad, lirismo y exploración emocional sin concesiones. Tras disolver esa banda post-punk, fundó Nick Cave & The Bad Seeds, con quienes ha publicado más de quince álbumes de estudio. Obras como Tender Prey (1988), The Boatman’s Call (1997) y Push the Sky Away (2013) han consolidado su reputación como narrador de lo sagrado y lo profano. Su estilo ha evolucionado desde el rock gótico hasta paisajes sonoros más minimalistas y atmosféricos, especialmente en sus colaboraciones recientes con Warren Ellis, como en Ghosteen (2019), un álbum profundamente marcado por la pérdida de su hijo.

Además de su música, Cave ha cultivado una carrera literaria con novelas como And the Ass Saw the Angel (1989) y The Death Of Bunny Munro (2009), ambas cargadas de simbolismo y crudeza. Su faceta como compositor de bandas sonoras junto a Ellis ha dado lugar a trabajos memorables como The Proposition (2005) y The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007). En los últimos años, Cave ha abrazado una dimensión más espiritual y reflexiva, como demuestra su plataforma The Red Hand Files, donde responde directamente a preguntas de sus fans. Su obra, en constante transformación, sigue siendo un faro para quienes buscan belleza en la oscuridad y consuelo en la vulnerabilidad.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.