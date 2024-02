Nick Cave emociona con su versión de La Vie En Rose en la banda sonora de The New Look

En una conmovedora interpretación, Nick Cave ha prestado su voz para una versión de La Vie En Rose, el clásico de Édith Piaf, incluido en la banda sonora de The New Look, creada por Jack Antonoff. La serie dramática histórica de la Segunda Guerra Mundial, que se estrenó en Apple TV+ el 14 de febrero, ha sido elogiada por su enfoque en la moda y la resistencia durante tiempos difíciles.

La canción, originalmente lanzada en 1947, simboliza la felicidad del amor verdadero y ha resonado con fuerza en un mundo que aún siente las secuelas de la guerra. La interpretación de Cave es una de las 10 canciones del álbum, que también incluye versiones de artistas contemporáneos como Florence + The Machine, Lana Del Rey y The 1975.

La serie The New Look narra la impactante historia de cómo íconos de la moda como Christian Dior, Coco Chanel y Cristóbal Balenciaga se enfrentaron a los horrores de la guerra y dieron origen a la moda moderna. Con un elenco estelar que incluye a Ben Mendelsohn y Juliette Binoche, la serie promete ser un viaje emocional y estilístico a través de uno de los períodos más turbulentos de la historia.