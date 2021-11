Nick Cave publicará este otoño unas nuevas memorias y completará con Warren Ellis la banda sonora de la película “Blonde”

Artista

Nick Cave

¿Por qué es noticia?

El infatigable Nick Cave ya anunció este pasado verano que, al margen de sus propios álbumes de música, estaba trabajando en dos proyectos distintos. En primer lugar, la escritura de un libro acerca de sus reflexiones a partir de la muerte de su hijo Arthur. Y segundo, la creación, junto a Warren Ellis, de la banda sonora para Blonde, una película acerca de Marilyn Monroe, la rubia inolvidable del mítico Hollywood. Ambos proyectos, sin duda, están ya casi completados, especialmente el primero, dado que se ha anunciado su publicación para este otoño. Vayamos por partes.

Sobre su nuevo libro

Faith, Hope and Carnage es el título que identifica el libro de Nick Cave, fruto de más de 40 horas de entrevistas, motivadas sobre todo por la pérdida de su hijo, Arthur de tan sólo 15 años. El libro cuenta con la colaboración del periodista Sean O’Hagan, quien, además, desde hace un tiempo, es el amigo más cercano de Nick Cave. El libro será publicado mundialmente por FSG en Estados Unidos y distribuido por el resto del mundo a través de la editorial independiente Canongate.

Recordemos que Arthur Cave murió cuando en 2015 cayó por un elevado acantilado tras haber experimentado con el LSD, una sustancia psicodélica cuyos efectos producen alucinaciones, sinestesia, percepción distorsionada del tiempo, la alteración de la percepción, la conciencia y los sentimientos, además de sentir sensaciones o visualizar imágenes que, para el consumidor, pueden parecer reales. Sobre esta terrible tragedia Nick Cave escribió en su momento:

«Si amamos, sentimos dolor cuando algo se rompe, muere o desaparece, porque el duelo y el amor siempre van entrelazados (…) El dolor es ese recordatorio terrible que surge de las profundidades de nuestro amor cuando se siente dañado. Ese dolor no es negociable. Existe en él una inmensidad que abruma nuestra pequeñez, porque en el fondo somos pequeños y temblorosos racimos de átomos integrados por la grandiosa presencia del dolor. Ese dolor ocupa el centro de nuestro ser y se extiende a través de nuestros dedos hacia los límites del universo, como guías espirituales que nos orientan en la oscuridad. Por ello, la presencia de mi hijo Arthur siempre está en mi”.

Faith, Hope and Carnage es, por tanto, un libro íntimo que nace del amor y del dolor, del recuerdo y la pérdida, de la presencia y de su vacío, todo ello conformando una transformación anímica que abre las puertas de la supervivencia emocional, a su vez que no olvida el amor que hemos vivido por las personas que amamos y lo que sentimos en nuestra mente y vida cuando éstas nos abandonan por motivos trágicos. Ante estos hechos, el mundo personal cambia y solo caben dos salidas: o sobrevives con los lastres que ello supone, o sucumbes ante la tragedia. La escritura y la música han permitido a Cave sobrevivir sin olvidar, transformando el binomio amor/dolor, en una catarsis personal y en un homenaje al hijo perdido.

El libro es, además, una profunda meditación acerca de la fe, el arte, la música y el sufrimiento, entre otras ideas, sensaciones y conceptos, a partir de la pérdida y la transformación personal. La vida ya no vuelve a ser la misma y a partir de ciertas tragedias todo cambia, incluso las concepciones que teníamos antes de que ocurrieran. El propio Nick comentó al respecto:

“Es la primera larga entrevista que doy en años. Tiene más de 40 horas de duración. Fue un placer extraño y fundamental hablar con Sean O’Hagan sobre mi vida en estos tiempos tan inciertos”.

Por su parte, Sean O’Hagan comentó que “las conversaciones íntimas en las que Nick habla honestamente sobre su vida, su música y la dramática transformación de ambas a partir de la tragedia personal, son realmente una catarsis. Todos los temas de esa intimidad, que incluyen la la forma de crear y componer, el sentimiento del dolor, la colaboración con la gente, la catástrofe anímica, los desafíos y la actitud frente a la mortalidad, quedan expresados desde una visión profunda de la mente singular que define a uno de los artistas más originales y desafiantes de nuestro tiempo, además de explorar la compleja dinámica que existe entre la fe y la duda que sustenta la obra de Cave”.

El director editorial Francis Bickmore dijo sobre el libro: «Esta es la inyección de vitamina espiritual que todos necesitamos cuando los eventos recientes nos han dado la necesidad de adentrarnos en el misterio más que nunca. El formato de estas conversaciones, la sensación de ilimitación y espontaneidad, pero también el compromiso con la investigación intelectual rigurosa, hace que este libro sea sumamente emocionante. Faith, Hope & Carnage ofrecerá escaleras de esperanza e inspiración a los lectores de todo el mundo. Por ello, nuestra editorial está emocionada y orgullosa de publicar otro libro con Nick Cave«.

Recordemos que Nick Cave es autor ya de varios libros en el pasado, entre ellos dos novelas y dos guiones para las películas The Proposition y Lawless de John Hillcoat. Asimismo, desde su boletín semanal The Red Hand Files, responde a las preguntas que le formulan sus seguidores, y dispone también de una web titulada Cave Things, donde vende cosas diseñadas por él mismo.

Sobre la banda sonora para Blonde

Por otra parte, Nick Cave y Warren Ellis están trabajando en la banda sonora de Blonde, la nueva película de Andrew Dominik sobre Marilyn Monroe y que se estrenará el próximo año tal como la concibió originalmente su Director. Sobre su trabajo con Ellis, Nick Cave comenta:

“Es un privilegio increíble trabajar con Warren. En cualquier situación, él quiere lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para él. Básicamente, hemos desarrollado una forma de trabajar en la que ambos renunciamos a los personalismos y al control de la música que hacemos juntos. Pasamos muchas horas improvisando, sentados y tocando de buena fe, sin la política y el poder de otras asociaciones. Simplemente dejamos que las canciones fluyan y se encuentren por sí mismas”.

Blonde arrancó como proyecto en 2010, completando su rodaje en 2019, pero debido a algunos problemas en el montaje y a ciertas escenas calificadas de escandalosas (una secuencia de violación y un cunnilingus menstrual sangriento), el estreno se pospuso para 2022. La razón fue que tras previsualizar el Director’s Cut, la compañía quiso eliminar dichas escenas sugiriendo una nueva versión del largometraje. Pero Andrew Dominik se opuso en rotundo declarando que “Blonde cuenta la historia de cómo un trauma infantil da forma a una mujer adulta que está dividida entre un yo público y un yo privado. Básicamente es la historia de cada ser humano”.

El papel de MM está encarnado por Ana de Armas cuya similitud con Marilyn Monroe es asombrosa. En el film participan también Adrien Brody (El Pianista), Julianne Nicholson (Mare of Easttown) y Bobby Cannavale (Nine Perfect Strangers).

En cuanto a Blonde, todavía no está prevista la fecha exacta del estreno, pero se comenta que probablemente vea la luz a finales de enero del 2022 durante el Festival de Cine de Sundance, y se proyecte en Netflix sin filtros ni censuras.

Sobre Nick Cave

From Her To Eternity, en 1984, fue su primer disco. La formación surgió de la alianza entre el post-punk y las tesituras de rock sensible y personal del cantante Nick Cave y el guitarrista Mick Harvey. El grupo produjo durante 30 años 16 discos en los que va evolucionando sónicamente pero mantiene una delicadeza triste y encantadora. En 1987, Win Wenders cuenta con la banda para su mítica película Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín).

Descubre algunos de sus mayores éxitos

