Nick Cave & The Bad Seeds lanzarán “CARNAGE”, su nuevo álbum

Que el confinamiento es una medida tan drástica como dura en todos los sentidos es una cosa que a estas alturas no duda nadie. Pero dentro de lo malo, la cancelación de tours y el aburrimiento de estar veinticuatro horas al día encerrados está llevando a muchos artistas a enfrentarse a épocas sorprendentemente creativas. Y ahora Nick Cave se suma a ello con CARNAGE.

El pasado 7 de diciembre, el grupo publicaba en Facebook la cancelación de su gira por Europa y Reino Unido, que ya había sido pospuesta de 2020 a 2021. En el mismo post, Nick prometía mejores noticias para este año y, en efecto. Respondiendo a una pregunta de un fan en su web, The Red Hand Files, el lider de The Bad Seeds escribe que “ha ido al estudio con Warren (Ellis)“, miembro también del grupo, y que el nuevo álbum se llamará CARNAGE. No hay fecha y da a entender que sigue trabajando en el álbum, pero todo parece indicar que lo escucharemos este año.

En la misma respuesta, Nick Cave habla sobre cómo le está yendo el confinamiento. Explica que, como ex-adicto a la heroína, la situación no le resulta poco familiar pero que no esperaba que el no poder tocar le fuera a resultar tan difícil. De hecho, se define a si mismo como “cosa que hace tours“.

CARNAGE será el decimoctavo álbum de estudio de Nick Cave & The Bad Seeds, continuando Ghosteen, que fue publicado en 2019. Aparte, este año Nick Cave lanzó Idiot Prayer, un álbum (y vídeo) de una actuación solitaria en directo desde el Alexandra Palace de Londres.