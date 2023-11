Nick Cave & The Bad Seeds preparan su nuevo álbum: todo lo que sabemos hasta ahora

Los legendarios Nick Cave & The Bad Seeds están a punto de terminar su nuevo álbum, que será el decimoctavo de su longeva carrera y el primero desde Ghosteen, el aclamado disco que publicaron en 2019. Ghosteen fue un álbum muy personal y emotivo, que reflejaba el duelo de Cave por la muerte de su hijo Arthur en 2015. El disco recibió elogios de la crítica y el público, y fue considerado uno de los mejores del año.

Ahora, Nick Cave & The Bad Seeds están listos para dar un nuevo paso en su trayectoria musical, y explorar nuevos sonidos y estilos. Según ha revelado el propio Cave, el nuevo álbum está en fase de mezcla, y se espera que salga a la luz pronto. El cantante y compositor australiano ha compartido algunos detalles sobre el proceso de creación del álbum en su página web, The Red Hand Files, donde responde a las preguntas de sus fans.

Cave ha dicho que empezó a escribir el nuevo álbum el 1 de enero de 2023, y que ha trabajado en él durante varios meses. También ha adelantado algunas ideas de letras, que muestran su talento poético y su sensibilidad. Además, ha estrenado una nueva canción en un concierto en Chicago, titulada To Be Found. Se trata de una canción sencilla y delicada, que habla de la búsqueda del amor y la conexión. Cave ha dicho que es una canción especial y que le gusta mucho tocarla.

Además, en una reciente entrevista con NME, Cave ha descrito el nuevo material como «muy interesante desde el primer momento y diferente todo el tiempo». También ha dicho que no cree que él y la banda puedan hacer un disco clásico de los Bad Seeds, donde básicamente es una banda de rock tocando. Ha añadido que el nuevo álbum no es ambiental, pero que tampoco ve posible volver a ese estilo rockero básico. «Ya no sé cómo hacerlo», ha confesado.

Así que podemos esperar un álbum innovador y sorprendente, que nos muestre una nueva faceta de Nick Cave & The Bad Seeds. Una banda que lleva casi 40 años en la escena musical, y que sigue siendo una de las más influyentes y respetadas del mundo. Una banda que no tiene miedo de experimentar y evolucionar, y que siempre nos ofrece obras de arte. Estamos deseando escuchar su nuevo álbum, ¿y tú?