Nick Cave y Warren Ellis publican un doble sencillo, ‘Grief’

Tras lanzar en febrero un álbum sorpresa, Carnage (2021), Nick Cave y Warren Ellis ahora sorprenden con un siete pulgadas, Grief (2021). El tándem, cuya asociación se remonta a 2006, ha condensado en un sencillo en formato vinilo sus dos nuevas creaciones. De momento, Grief no está disponible en las plataformas digitales y, por tanto, sólo puede adquirirse en formato físico de vinilo.

Estas dos nuevas creaciones son, en la cara A, una pieza de texto recitado llamada Letter to Cynthia y, en la cara B, la canción Song for Cynthia. Curiosamente, la inspiración de este siete pulgadas viene del proyecto de Nick Cave The Red Hand Files. Se trata de una página web que se remonta a septiembre de 2018 y continúa hasta la actualidad. En esta plataforma, los fans de Cave pueden plantear preguntas de cualquier índole que, con suerte, el artista responde. Hasta el momento llevan 142 entradas en la web.

Así pues, Grief se inspira en una de esas preguntas. Una fan, Cynthia, preguntaba a Cave acerca del luto por su hijo Arthur. Su primogénito murió en 2015 al caerse por un acantilado con tan sólo 15 años. El cantante respondía agradecido a Cynthia que constantemente recordaba a su hijo e incluso llegaba a aparecérsele en forma de espíritu.

“Siento la presencia de mi hijo por todas partes. Escucho cómo me habla, cómo me guía, cómo me enseña, pese a no estar allí”, respondía Nick Cave a la misiva de Cynthia. El cantante, por tanto, recita su propia respuesta en esta primera cara de Grief (luto en inglés), acompañado por instrumentación de Ellis. Respecto a Song for Cynthia poco más se sabe aparte de que ha sido compuesta y ejecutada por Cave y Ellis en conjunto.

Ambos artistas están ocupados con otros proyectos entre manos. Nick Cave anunció recientemente que se iba a unir a la plantilla de Dream, una obra de teatro interactiva y online. Por su parte, Warren Ellis publicará el 30 de abril un nuevo álbum junto a Marianne Faithfull, en el que también ha colaborado puntualmente Cave.

Aunque Grief todavía no está disponible digitalmente, puede escucharse parcialmente Letter to Cynthia en el anuncio oficial de Instagram: