Nick Cave y Warren Ellis componen la banda sonora de la adaptación televisiva de «The Death of Bunny Munro»

Nick Cave y Warren Ellis, miembros de Nick Cave and the Bad Seeds y colaboradores casi inseparables a lo largo de su vida, crearán la banda sonora de la nueva serie de Sky Original, The Death of Bunny Munro, basada en la novela homónima de Cave publicada en 2009. La serie, anunciada el 5 de agosto de 2025 por Sky, constará de seis episodios y seguirá la historia de Bunny Munro, un vendedor puerta a puerta adicto al sexo que, tras el suicidio de su esposa, emprende un caótico viaje por el sur de Inglaterra con su hijo de nueve años, enfrentándose a su propia masculinidad tóxica y las responsabilidades de la paternidad.

Matt Smith, conocido por House of the Dragon y The Crown, protagonizará y será productor ejecutivo junto a Cave. La serie, escrita por el guionista ganador del BAFTA Pete Jackson y dirigida por Isabella Eklöf, se rodó en Brighton y otras localidades del sur de Inglaterra. La música, grabada en Soundtree Music en Shoreditch, promete la intensidad emocional característica del dúo, similar a sus trabajos en The Proposition y Back to Black. Ellis insinuó en 2024 que la banda sonora podría incluir toques del sonido crudo de Grinderman.

La serie se estrenará el 30 de octubre de 2025 en Sky Atlantic y NOW. Un evento especial de preestreno con Cave y Smith está programado para el London Literature Festival, con entradas a la venta desde el 7 de agosto.

Nick Cave and the Bad Seeds: un viaje musical desde el post-punk hasta la introspección

Nick Cave and the Bad Seeds, formados en 1983 en Melbourne, Australia, surgieron de las cenizas de The Birthday Party, la banda post-punk de Nick Cave conocida por su intensidad caótica. Con Cave al frente y músicos como Mick Harvey y Blixa Bargeld (luego reemplazado por Warren Ellis como colaborador clave), el grupo evolucionó de un sonido crudo y visceral a una mezcla única de rock alternativo, gótico y baladas cargadas de narrativa. Su debut, From Her to Eternity (1984), marcó el tono con su energía oscura, mientras que discos como Tender Prey (1988) y The Good Son (1990) mostraron la versatilidad de Cave como letrista y su fascinación por temas como el amor, la muerte y la redención. Proyectos paralelos como Grinderman, con un sonido más agresivo, y las bandas sonoras de Cave y Ellis para películas como The Assassination of Jesse James (2007) destacan su inquietud creativa.

La discografía de Nick Cave and the Bad Seeds abarca 18 álbumes de estudio, con hitos como Murder Ballads (1996), que incluye el icónico dueto con Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, y Push the Sky Away (2013), que marcó un giro hacia un sonido más minimalista y etéreo. Tras la trágica pérdida del hijo de Cave en 2015, discos como Skeleton Tree (2016) y Ghosteen (2019) exploran el duelo con una profundidad emocional devastadora. Su último álbum, Wild God (2024), combina vitalidad y reflexión, consolidando su legado. Además, Cave ha publicado novelas, poesía y ha compuesto para cine y teatro, reafirmándose como un artista multifacético.

