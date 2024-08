Night Swimming presenta “Five-Year Plan”, el adelanto final de su esperado EP debut

Night Swimming ha lanzado su nuevo sencillo Five-Year Plan, el último adelanto de su EP debut No Place To Land, que se lanzará el 27 de septiembre. La banda de dream-pop, originaria de Bath/Bristol, grabó su EP en directo en los Middle Farm Studios en Devon, bajo la producción de Peter Miles, conocido por su trabajo con Orla Gartland, FIZZ y TORRES. El EP también incluirá los sencillos previamente lanzados Evergreen y Let That Be Enough.

La vocalista Meg Jones explicó que Five-Year Plan trata sobre la sensación de ser abandonado repentinamente por alguien cercano. La canción fue escrita rápidamente, capturando la honestidad de las emociones difíciles que estaba experimentando. La grabación se realizó en vivo con mínimas repeticiones, experimentando con capas como voces dobles, un bajo sintetizado y guitarra acústica para enriquecer la mezcla. La canción cambia de métrica de 7/8 a 4/4, proporcionando una liberación catártica al final.

Para celebrar el lanzamiento del EP, Night Swimming ha anunciado varias fechas de conciertos en septiembre y octubre, incluyendo presentaciones en Londres, Bristol, Nottingham y París.