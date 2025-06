Nilüfer Yanya anuncia «Dancing Shoes», un nuevo EP con el introspectivo single «Where to Look»

Nilüfer Yanya, la aclamada artista británica, ha anunciado su nuevo EP Dancing Shoes, que se lanzará el 2 de julio de 2025 a través de Ninja Tune. Este proyecto de cuatro canciones, creado tras su exitoso álbum My Method Actor (2024), reúne temas escritos junto a su colaborador habitual Wilma Archer. Como adelanto, Yanya ha compartido Where to Look, un single melódico y atmosférico que destaca por su guitarra cruda y su tono introspectivo. Junto al lanzamiento, la cantante ha revelado una ambiciosa agenda de giras para 2025, incluyendo festivales como Glastonbury y fechas en España.

Un capítulo vibrante tras My Method Actor

Dancing Shoes nace de las sesiones posteriores a la gira de My Method Actor, un álbum que posicionó a Nilüfer Yanya como una de las voces más destacadas del indie en 2024, alcanzando el número 13 en la lista de mejores discos de Pitchfork, entre otros medios especializados. Producido con Wilma Archer, el EP de cuatro pistas reexplora ideas que no encajaron en el álbum anterior, pero que encontraron su lugar tras el regreso de Yanya de la gira. “Estas canciones necesitaban tiempo para respirar, y al volver de la carretera todo encajó”, explicó la artista. Dancing Shoes combina el característico estilo de Yanya —guitarras crudas, atmósferas envolventes y letras vulnerables— con un enfoque más experimental, influenciado por el dinamismo de sus presentaciones en vivo. Yanya destacó: “Melódicamente, Where to Look es una de mis cosas favoritas. Me alegra haberle dado el espacio que necesitaba”. El EP, masterizado por Matt Colton y mezclado por Nathan Boddy, promete mantener la intensidad emocional que ha definido su carrera.

Where to Look: Una joya melódica y contemplativa

El single principal, Where to Look, es un tema introspectivo que combina la guitarra distintiva de Yanya con un muro de reverberación difusa, elevándose en el segundo coro con una intensidad emocional que resalta su voz. “Empezamos a escribir esta canción para My Method Actor, pero fue difícil hacerla despegar en ese momento. Al volver de la gira, de repente encajó”, comentó Yanya. Aunque el título del EP sugiere un ambiente bailable, Where to Look es más contemplativo que bailable, evocando un estado de ánimo reflexivo con letras como “Under it all, you’re dreaming / Wonder if all you’re needing / Somewhere to look / To soak it all up”. El videoclip, disponible en YouTube, presenta a Yanya en un entorno etéreo que complementa la atmósfera soñadora de la canción. El EP también incluye Cold Heart, lanzado en abril de 2025, que ya ha cautivado a los fans por su intensidad, con comentarios en Bandcamp destacando su capacidad para “quedarse en la cabeza durante semanas”.

Gira repleta de festivales y paradas en España

Nilüfer Yanya tiene un 2025 lleno de actividad, con una gira que combina festivales y fechas como telonera de Alex G en Norteamérica y Lorde en Europa. En España, acaba de participar en el festival Primavera a la Ciutat en Barcelona del 2 al 8 de junio, como parte de la programación de Primavera Sound. Además, actuará en festivales europeos como Glastonbury (25-29 de junio), Best Kept Secret (13-15 de junio), Oya Festival (6-9 de agosto), Way Out West (7-9 de agosto), Green Man (14-17 de agosto) y All Points East (22-24 de agosto). Su gira norteamericana incluye shows en ciudades como Nueva York (Radio City Music Hall, 8 de octubre), Los Ángeles (The Greek Theatre, 26 de septiembre) y Austin (Stubb’s, 30 de septiembre).

Tracklist de Nilüfer Yanya – Dancing Shoes

Either Way Where to Look Treason Cold Heart

Una trayectoria de vulnerabilidad y audacia

Nilüfer Yanya, nacida en Londres en 1995, ha emergido como una figura clave del indie rock británico, fusionando elementos de pop alternativo, trip-hop y soul. Su debut, Miss Universe (2019), destacó por su eclecticismo y letras introspectivas, mientras que PAINLESS (2022) fue aclamado por su vulnerabilidad, ganando elogios en publicaciones como Bandcamp Daily. My Method Actor (2024), su tercer álbum, recibió una calificación de 8.5 y el sello de Mejor Álbum Nuevo en Pitchfork, consolidando su evolución sonora. Con colaboraciones con artistas como Wilma Archer y apariciones en festivales de renombre, Yanya ha construido una discografía que equilibra experimentación y accesibilidad.

Además de su música, Yanya ha destacado por su autenticidad, explorando temas de identidad y emociones crudas en sus letras. Su trabajo como compositora y guitarrista, junto con su presencia escénica, la ha convertido en una favorita de festivales y críticos, con una base de fans que valora su capacidad para reinventarse en cada proyecto. Dancing Shoes promete ser un puente hacia su próxima etapa creativa, manteniendo su esencia única.

