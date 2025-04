Nilüfer Yanya estrena «Cold Heart», un single experimental que cautiva

La cantautora británica Nilüfer Yanya ha vuelto a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo single, Cold Heart, una pieza que marca su primera publicación desde el aclamado álbum My Method Actor de 2024. Estrenado el 28 de abril de 2025, este tema no solo reafirma el talento de Yanya para fusionar géneros, sino que también ofrece una nueva perspectiva sonora, fruto de un proceso creativo que ella misma describe como “un experimento”. Con una melodía inicial espaciosa y etérea, Cold Heart invita a los oyentes a sumergirse en un paisaje sonoro donde los sintetizadores y la voz evocadora de Yanya crean una atmósfera envolvente.

El single fue coescrito junto a su colaborador habitual, Wilma Archer, tras una pausa en la gira promocional de My Method Actor. Según Yanya, Cold Heart forma parte de una colección de canciones que revisaron tras el tour, explorando nuevas texturas y arreglos. “Este tema resultó bastante diferente a como lo imaginé. La melodía inicial sentía muy espaciosa, como si hubiera espacio para que ocurriera cualquier cosa”, comentó la artista en un comunicado. Este enfoque experimental se refleja en la apertura del tema, con una melodía de sintetizador que da paso a las vocales características de Yanya, descritas por medios como Consequence como “etéreas” y cargadas de emoción, mientras canta sobre un romance que no salió como esperaba: “Guess you had a cold heart girl / Guess you might understand”.

Cold Heart llega tras el éxito de My Method Actor, un álbum que recibió elogios unánimes, incluyendo el sello de “Best New Music” de Pitchfork y una reseña del New York Times que lo describió como “una meditación melódicamente rica sobre la identidad, el deseo y las reverberaciones del desamor”. Este nuevo single, publicado bajo el sello Ninja Tune, mantiene la esencia introspectiva de Yanya, pero introduce un sonido más abierto y dominado por sintetizadores, alejándose ligeramente del enfoque basado en guitarras de trabajos anteriores. Publicaciones como NME destacan la “melodía pegajosa impulsada por sintetizadores” y el “ambiente etéreo y melancólico” que define el tema.

Además de su nuevo single, Yanya tiene una agenda repleta para 2025. Su gira europea y británica incluirá actuaciones en festivales de renombre como Glastonbury, Primavera a la Ciutat, Best Kept Secret y All Points East, entre otros.

Cold Heart no solo es un regalo para los fans, sino una prueba más de la versatilidad y profundidad creativa de Nilüfer Yanya. Con este lanzamiento, la artista londinense sigue desafiando expectativas y construyendo un legado que combina introspección, innovación y una conexión única con su audiencia.

Nilüfer Yanya: una voz única en el indie rock

Nilüfer Yanya, nacida el 11 de mayo de 1995 en Londres, es una de las figuras más destacadas del indie rock y el alternative rock contemporáneo. Hija de artistas visuales de ascendencia turca, irlandesa y barbadense, Yanya creció inmersa en un entorno creativo, influenciada por la música turca, clásica y el rock de guitarra que descubrió en su adolescencia. Desde los 12 años, aprendió a tocar la guitarra, un instrumento que se convertiría en la base de su sonido distintivo. Su carrera comenzó a tomar forma en 2014, cuando subió demos a SoundCloud, captando la atención de la industria musical. Rechazó formar parte de un grupo pop producido por Louis Tomlinson de One Direction para forjar su propio camino, una decisión que definió su autenticidad como artista.

Su discografía arrancó con el EP Small Crimes (2016), seguido por Plant Feed (2017), donde temas como Golden Cage recibieron elogios de Pitchfork por su mezcla de post-punk y new age. En 2019, lanzó su álbum debut, Miss Universe, aclamado por su capacidad para trascender géneros y narrar historias vívidas a través de personajes y paisajes sonoros. Le siguió PAINLESS (2022), un trabajo introspectivo que exploró el desamor y la alienación con una paleta reducida de sonidos, descrito por Pitchfork como “sutilmente revelador”. En 2024, My Method Actor, su tercer álbum, consolidó su reputación con críticas estelares, abordando las complejidades de la identidad y la adultez en sus veintitantos. Este álbum, creado en colaboración con Wilma Archer, fue destacado por NME como “su escucha más absorbente hasta la fecha” y apareció en múltiples listas de lo mejor del año.

Con una voz que combina vulnerabilidad y fuerza, Yanya ha construido un estilo que desafía etiquetas, integrando elementos de folk, pop, grunge y electrónica. Su habilidad para escribir letras que funcionan como cuentos, junto a su enfoque experimental, la ha convertido en una de las compositoras más respetadas de su generación. Actualmente, continúa girando por Europa y el Reino Unido, llevando su música a festivales y escenarios de todo el mundo.

