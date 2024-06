Nilüfer Yanya: Un método actoral para la música

La cantautora londinense Nilüfer Yanya se prepara para presentar su tercer álbum, My Method Actor, una obra que promete ser su entrega más intensa hasta la fecha. Previsto para el 13 de septiembre a través de Ninja Tune, el álbum incluye su reciente Like I Say (I Runaway) y la flamante Method Actor, que acaba de publicar.

Yanya, en colaboración con su socio creativo Wilma Archer, ha escrito y grabado el álbum en Londres, Gales y Eastbourne, manteniendo un proceso creativo cerrado y personal. La artista describe el álbum como una exploración de transiciones vitales, marcando un punto de inflexión tanto en su vida como en su carrera.

El tema Method Actor se inspira en la técnica de actuación del mismo nombre, reflejando la intensidad emocional que Yanya busca transmitir en su música. La artista compara el proceso con la experiencia de ser músico, donde cada actuación busca revivir la energía y emoción originales de la creación musical.

El anuncio del álbum viene acompañado de una gira por Norteamérica y Europa (sin fechas aún en España) este otoño, con artistas invitados como Angélica Garcia, Lutalo y Eliza McLamb.

Tracklist de My Method Actor:

01 Keep on Dancing

02 Like I Say (I Runaway)

03 Method Actor

04 Binding

05 Mutations

06 Ready for Sun (Touch)

07 Call It Love

08 Faith’s Late

09 Made Out of Memory

10 Just a Western