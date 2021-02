Niña Polaca anuncia single y confirma nuevo disco para octubre

Tras ofrecer un concierto inolvidable en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, Niña Polaca publicarán su nuevo single este viernes 12 de febrero con Joaquin Phoenix, primer adelanto de su nuevo álbum que se publicará en octubre y que están terminando de grabar con el productor Daniel Alcover -responsable de Devil Came to Me de Dover o de El Fin del Mundo de La La Love You.

Hasta entonces, Niña Polaca irán adelantando singles y videoclips, que irán compaginando con promoción y conciertos, a lo largo de 2021, cuyo primer aperitivo será este Joaquin Phoenix que supone un disparo directo al corazón que comienza con guitarras “velvetianas”, desgarro, costumbrismo, contemporaneidad, coros adictivos, excitantes cambios de ritmo, rabia, autocrítica… “Te necesito y no te quiero cerca. No reconozco si es amor o es guerra. Y me he pasado de frenada una vez más”...

Niña Polaca son un cuarteto madrileño formado por Surma, Beto, Kobe y Sandra (cantante de Ginebras) que aun habiendo surgido en plena pandemia han logrado convertir en himno su canción Madrid sin tí, que se acerca al medio millón de reproducciones, incluido en el álbum De la linea diez al Sol que recogía todas sus maquetas.