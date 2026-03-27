Niña Polaca anuncian «¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?», un tercer álbum con seis portadas y un imaginario tan distópico como emocional

Niña Polaca han desvelado por fin el título, el tracklist y los sorprendentes formatos de su tercer álbum, que verá la luz el 17 de abril y que llega con una pregunta tan directa como incómoda: ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?. El nombre del disco, proyectado en las pantallas de sus últimos conciertos multitudinarios, funciona como declaración generacional y como espejo de una época que la banda describe sin filtros.

El grupo explica así el concepto que atraviesa el álbum: “La realidad de videojuego distópico que nos está tocando vivir y cómo lo estamos llevando, con sus penas, sus miserias, el miedo al futuro, la ansiedad por falta de él, el enfado por la deforestación de nuestra naturaleza y nuestros mares, las ganas de que volvamos a ser un equipo, a movilizarnos en comunidad para solucionar los problemas que estamos heredando y cómo, sobre todo eso, sobrevuelan nuestras ganas de vivir, quererse y sobrellevar lo que sea que venga”.

Además del título, Niña Polaca han anunciado una edición física tan atrevida como ellos: seis portadas diferentes, una con la banda al completo y cinco más dedicadas a cada uno de sus miembros. Un guiño a su comunidad de fans y a la estética fragmentada que acompaña al disco. El álbum ya puede reservarse en CD y vinilo a través de Subterfuge Shop.

El tracklist confirma que el grupo sigue expandiendo su universo entre la ironía, la crudeza y la emoción directa. Canciones como “Willian Wallace en Lancaster”, “Bosque”, “Olvidarme de ti”, “CSI Alicante (mi generación)” o “La codicia y capital de las fuerzas extranjeras” conviven con el tema que da nombre al disco, cerrando una CARA B que apunta a ser una de las más potentes de su carrera. Todo ello llega en un momento de crecimiento imparable para la banda, que ya ha anunciado un gran concierto en el Movistar Arena el 15 de enero de 2027.

Con este tercer álbum, Niña Polaca parecen dispuestos a capturar el caos emocional y político de una generación que vive entre la incertidumbre y las ganas de agarrarse a algo real. Y pocas bandas lo cuentan con tanta claridad, humor y desgarro.

Niña Polaca, una trayectoria que convirtió la ansiedad generacional en himnos de pop urgente

Desde su irrupción en la escena independiente, Niña Polaca se han consolidado como una de las bandas más queridas y reconocibles del indie español. Con discos como Asumiré la muerte de Mufasa y Consagración, han construido un lenguaje propio donde conviven la ironía, la vulnerabilidad y un imaginario urbano que conecta con una generación marcada por la precariedad, la nostalgia y el humor como mecanismo de supervivencia. Su directo, siempre intenso y emocional, ha crecido hasta llenar salas cada vez más grandes, y su comunidad de seguidores se ha convertido en parte esencial de su identidad. Con ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, la banda abre una nueva etapa más ambiciosa, más política y más emocional, reafirmando su lugar como una de las voces más singulares del pop español contemporáneo.

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