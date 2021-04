Niña Polaca estrena “Garabatos, despedidas” como nuevo single

Tras el puñetazo emocional que ha supuesto Joaquin Phoenix, el primer single de avance del próximo álbum de Niña Polaca, llega el desgarro en una nueva canción titulada Garabatos, despedidas, que el grupo considera que es de las mejores del disco que publicarán en septiembre.

Recordemos además que Niña Polaca estarán en directo el 1 de mayo en Salamanca (Hotel Corona Sol), el 8 de mayo en Colmenar de Oreja (Madrid) y el 9 de mayo en Torrelaguna (Madrid) dentro del ciclo Sesión Vermú Primavera, el 21 de mayo en Murcia (Auditorio Víctor Villegas), y el 6 de junio en Madrid (Teatro Lara).

Garabatos, despedidas habla del momento en el cual realmente te das cuenta que has dejado a alguien. “Normalmente cuando tienes una ruptura hay un par de semanas “bonitas” que te desquitas de toda la mierda, etc, y luego de repente un día te das cuenta de que esa persona realmente ya no está, explican.

“La escribí una mañana de mayo y quería que fuera muy directa. La canción salió sola en media hora y la primera versión era susurrada casi. Cuando la lleve al local adquirió una intensidad brutal. Mezclamos la primera parte con el ritmo 3/4, casi un vals, con la parte de los estribillos que roza casi el hardcore. Con Dani Alcover (el productor) conseguimos que la grabación sonara (la primera parte) como si la estuviéramos tocando en el salón de casa, las guitarras súper limpias y la voz susurrada. Eso permite que la entrada al estribillo sea una salvajada. Aun sabiendo que quizá es de las menos “comerciales”, Beto y yo pensamos que es la mejor canción del disco y la más real“, añaden.

Ahora, ya podemos escucharla en todas las plataformas digitales y mediante lyric video a continuación: