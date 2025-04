Nine Inch Nails lleva su sonido industrial a “Tron: Ares” en lo que promete ser una banda sonora explosiva

Ya está aquí el primer tráiler de Tron: Ares, la esperada secuela de Tron: Legacy, y ha llegado con una sorpresa sonora que nos hará vibrar: Nine Inch Nails, liderados por Trent Reznor y Atticus Ross, están detrás de la banda sonora, marcando su debut cinematográfico bajo el nombre de la banda.

Estrenado el 5 de abril de 2025, el tráiler ofrece un adelanto de una banda sonora «oscura, intensa y visceral», perfecta para esta nueva aventura donde un programa avanzado, Ares (interpretado por Jared Leto), cruza del mundo digital al real en una misión cargada de tensión.

Dirigida por Joachim Rønning, Tron: Ares promete llevar la franquicia a un territorio más oscuro, y el sonido industrial de Nine Inch Nails añade un giro audaz tras el legado electrónico de Daft Punk en Tron: Legacy. El tráiler también muestra a un elenco estelar, incluyendo a Jeff Bridges, Evan Peters, Greta Lee y Gillian Anderson, con efectos visuales deslumbrantes y una premisa que marca el primer encuentro humano con seres de IA. La película llegará a los cines el 10 de octubre de 2025, y además de la banda sonora, la banda aportará nuevas canciones originales.

Los fans están emocionados, celebrando en redes sociales cómo el estilo de Nine Inch Nails podría redefinir el universo Tron. Además, la banda se prepara para su gira Peel It Back World Tour en junio de 2025, su primera en tres años, lo que añade más expectativa. ¿Podrá esta banda sonora superar el legado de Daft Punk? ¡Prepárate para una experiencia cinematográfica que fusiona lo mejor de la música y la ciencia ficción!

Un Imperio Industrial: La Carrera y Discografía de Nine Inch Nails

Nine Inch Nails, liderados por el visionario Trent Reznor y su colaborador Atticus Ross, es una fuerza imprescindible del rock industrial desde su formación en Cleveland en 1988. Su debut, Pretty Hate Machine (1989), marcó el inicio de una carrera que fusiona emociones crudas con experimentación electrónica, convirtiéndose en un clásico con temas como Head Like a Hole y Sin.

La banda ha lanzado 11 álbumes de estudio, incluyendo joyas como The Downward Spiral (1994), un hito oscuro y visceral que vendió más de 3.7 millones de copias en EE. UU., y The Fragile (1999), un doble álbum que debutó en el número uno del Billboard 200.

Su discografía abarca desde el EP Broken (1992) hasta lanzamientos recientes como Ghosts V: Together y Ghosts VI: Locusts (2020), mostrando una evolución constante. Con más de 20 millones de discos vendidos y un lugar en el Rock and Roll Hall of Fame desde 2020, Nine Inch Nails sigue siendo una leyenda que redefine los límites del sonido.