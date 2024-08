Nine Inch Nails tomará el relevo de Daft Punk en «Tron: Ares»

Disney ha anunciado que Nine Inch Nails será el encargado de componer la banda sonora de la próxima película de ciencia ficción Tron: Ares. La noticia se reveló durante la presentación en D23, donde un espectáculo de láseres mostró el nombre de la banda en una pantalla LED. Trent Reznor y Atticus Ross, miembros de Nine Inch Nails, tienen una amplia experiencia en la composición de bandas sonoras, habiendo trabajado en películas como The Social Network, Soul y Challengers.

La elección de Nine Inch Nails ha sido bien recibida por los fans, quienes estaban preocupados por cómo Disney llenaría el vacío dejado por Daft Punk, quienes compusieron la aclamada banda sonora de Tron: Legacy en 2010. La ruptura de Daft Punk en 2021 dejó a muchos inseguros sobre la identidad musical de la nueva película, pero la noticia de la participación de Nine Inch Nails ha sido vista como una elección acertada.

