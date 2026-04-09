Nine Inch Nails y Boys Noize desatan su alianza definitiva con un álbum conjunto como Nine Inch Noize

La maquinaria industrial de Nine Inch Nails vuelve a ponerse en marcha, esta vez fusionada con la energía abrasiva del productor alemán Boys Noize en un proyecto conjunto que, hasta hace nada, parecía reservado a colaboraciones puntuales. Bajo el nombre Nine Inch Noize, ambos han anunciado un álbum completo que verá la luz el 17 de abril, apenas unos días antes de su actuación conjunta en Coachella 2026, donde ya figuraban en el cartel como una única formación. La noticia llega tras años de conexiones creativas: desde la reinterpretación del score de Challengers hasta su trabajo conjunto en la banda sonora de TRON: Ares, pasando por la participación de Boys Noize en la gira Peel It Back el pasado verano.

El anuncio se ha hecho simultáneamente en sus redes sociales, donde han confirmado que el disco formará parte del mítico sistema de numeración de NIN como HALO 38. Además, un enorme cartel en la carretera hacia Indio, California, ha sorprendido a quienes ya se dirigen al festival, reforzando la sensación de que este proyecto no es un simple experimento, sino una declaración de intenciones. El set de Nine Inch Noize está programado para el sábado 11 de abril en el escenario Sahara, y todo apunta a que será uno de los momentos más comentados del fin de semana.

La relación entre Trent Reznor, Atticus Ross y Boys Noize se ha ido estrechando en los últimos años. En 2024, NIN invitó al productor a “deconstruir y posteriormente reimaginar” —según explicaron entonces— su banda sonora para Challengers, un ejercicio que abrió la puerta a nuevas colaboraciones. En 2025 volvieron a coincidir en TRON: Ares, y durante la gira británica de NIN, Boys Noize se sumó desde un pequeño escenario secundario en mitad del público, aportando remixes en directo que se convirtieron en uno de los momentos más celebrados del tour.

En el último concierto de aquella gira, Reznor aclaró unas declaraciones previas que muchos interpretaron como un adiós a los escenarios: “Lo que dije fue que este era el último concierto de esta gira y que no tenemos más fechas reservadas ni planes inmediatos de volver a salir. Eso no significa que no vayamos a hacerlo de nuevo”. Un mensaje que ahora cobra un nuevo sentido con este proyecto conjunto, que parece abrir una nueva etapa para la banda.

Mientras tanto, la formación de NIN también ha vivido cambios recientes: el batería Ilan Rubin dejó el grupo para unirse a Foo Fighters, mientras que Josh Freese hizo el camino inverso. Rubin describió el intercambio como “un encaje obvio y perfecto”, reflejando la naturalidad con la que ambos proyectos se han reconfigurado.

Con todo este contexto, el lanzamiento de HALO 38 se perfila como uno de los movimientos más inesperados y estimulantes del año. La unión entre la densidad emocional de NIN y la precisión electrónica de Boys Noize promete un álbum que podría redefinir los límites de ambos universos sonoros.

Un legado industrial que sigue mutando: la trayectoria de Nine Inch Nails en perspectiva

Desde finales de los 80, Nine Inch Nails ha sido una de las fuerzas más influyentes del rock industrial. Fundado por Trent Reznor, el proyecto debutó con Pretty Hate Machine (1989), un disco que mezclaba electrónica, oscuridad y melodías pop con una personalidad inédita. A partir de ahí, obras como The Downward Spiral (1994) y The Fragile (1999) consolidaron a NIN como una referencia absoluta, combinando brutalidad emocional y experimentación sonora. Con la llegada de Atticus Ross, la banda amplió su espectro hacia territorios más atmosféricos, lo que les llevó a ganar un Oscar por la banda sonora de The Social Network. En los últimos años, NIN ha alternado giras masivas, trabajos cinematográficos y lanzamientos como Bad Witch (2018), demostrando que su capacidad de reinvención sigue intacta. La alianza con Boys Noize es solo el último capítulo de una carrera que nunca ha dejado de evolucionar.

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