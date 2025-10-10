No Doubt vuelve a Las Vegas: seis noches para revivir su legado en el Sphere

Después de su aclamado regreso en Coachella 2024 y una aparición especial en el concierto benéfico FireAid en Los Ángeles, No Doubt confirma oficialmente su residencia en el futurista recinto Sphere de Las Vegas para mayo de 2026. El cuarteto formado por Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young ofrecerá seis conciertos los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de ese mes, en lo que promete ser una experiencia inmersiva y nostálgica para sus fans de toda la vida.

La residencia marca un hito: será la primera vez que una banda liderada por una mujer encabece el Sphere, uniéndose a una lista de artistas que incluye a U2, Dead & Co., Eagles y Backstreet Boys. En palabras de Stefani, el espectáculo será una oportunidad para “revivir nuestra historia mientras creamos algo nuevo de una forma que nunca habíamos imaginado”. Aunque no hay señales concretas de nuevo material, la vocalista ha declarado estar “abierta a todo” tras la buena acogida de su álbum en solitario Bouquet, lanzado en noviembre de 2024.

Según NME, el grupo ha comenzado a insinuar una retrospectiva de su carrera, coincidiendo con el 30º aniversario de Tragic Kingdom, su álbum más icónico. Incluso el Sphere ha compartido en redes una animación en forma de naranja, evocando la portada del disco. La preventa de entradas comienza el 15 de octubre y la venta general el 17 a través de Ticketmaster.

De ska californiano a himnos pop: la evolución de No Doubt

No Doubt nació en Anaheim, California, en 1986, y tras varios cambios de formación, encontró su núcleo definitivo con Gwen Stefani como vocalista, Tony Kanal en el bajo, Tom Dumont en la guitarra y Adrian Young en la batería. Su debut homónimo en 1992 pasó desapercibido, pero el éxito llegó con Tragic Kingdom en 1995, un álbum que mezclaba ska, punk y pop con una energía contagiosa. Con hits como Just a Girl, Spiderwebs y Don’t Speak, el disco vendió más de 16 millones de copias y posicionó a Stefani como una figura icónica del pop alternativo.

La banda continuó su evolución con Return of Saturn (2000), más introspectivo y melódico, y Rock Steady (2001), que abrazó sonidos dancehall, reggae y electrónica, con éxitos como Hey Baby y Underneath It All. Tras una pausa prolongada, regresaron en 2012 con Push and Shove, un álbum que no logró el impacto de sus anteriores trabajos pero mostró su voluntad de experimentar. Desde entonces, los miembros han seguido caminos individuales, especialmente Stefani, quien ha desarrollado una sólida carrera solista. Sin embargo, el vínculo entre ellos sigue intacto, como demuestran sus recientes reuniones en directo. Su residencia en Las Vegas no solo celebra su legado, sino que podría ser el preludio de una nueva etapa creativa.

