NO QUIERO estrena “Monterey”, su nuevo single

NO QUIERO estrena Monterey, el nuevo single de la banda bilbaína. Escúchalo ya en tu plataforma favorita pinchando aquí.

Monterey es el segundo single de la banda y también tiene el honor de ser el tema que abrirá el primer disco de NO QUIERO, homónimo y que se publicará el próximo mes de octubre.



En palabras de sus componentes, Monterey es una celebración de la vida que no hemos podido vivir este último año y medio: “Hemos querido reflejar la energía que supone pasarlo bien con amigxs: bailar, vacilar, reírse, abrazarse, tocarse….en definitiva, todo aquello para lo que hemos estado limitados”.



NO QUIERO estrena Monterey con la intención de construir una analogía de Bilbao, la ciudad donde viven los componentes del grupo, según ellos: “hemos pasado la mayor parte de nuestra vida los 3 y la ciudad en la que queremos seguir muchos años más exprimiendo la vida”.



Grabado y mezclado en los meses de abril y mayo 2021 en los Estudios Panpot de Getxo, la producción musical ha estado liderada por Alberto Macías, guitarrista de la banda

Con el videoclip, dirigido por el propio Anton Uribe (batería de la banda), con guión y producción de NO QUIERO quieren mostrar una imagen seductora de Bilbao. El resultado final ha sido posible gracias a la impagable colaboración de numerosos colectivos, asociaciones, empresas y amigxs de Bilbao que han puesto todo de su parte para lograr producir la “película” que la banda tenía en la cabeza.

Sobre NO QUIERO

La pandemia ha sido una catástrofe, pero también ha tenido su lado positivo en forma de confinamiento introspectivo. Mucha gente ha tenido tiempo para pensar y replantearse su vida. Este es el caso de Antón Uribe, Alberto Macías y Gaby Salaverry.



NO QUIERO se gestó durante la primavera de 2020. “Aquellas semanas que nos obligaron a todos a parar nos hicieron darnos cuenta de que lo que realmente nos hace felices es la música”, apuntan. De esta forma, tres viejos amigos capaces de tocar ante 25.000 personas en los 2000, se han juntado para grabar nuevos temas y pasarlo bien. Como si no hubiera un mañana libre de pandemias.



NO QUIERO es un grito de inconformismo, de no renunciar a ser tú mismo, de no olvidarte de tus sueños, de no encerrar el niño que en el fondo sigues siendo y de luchar por lo que realmente amas.