Noah Kahan se abre en canal en «Out Of Body», el nuevo documental de Netflix que retrata su gran encrucijada creativa

El ascenso de Noah Kahan ha sido tan meteórico como inesperado. En apenas tres años, el cantautor de Vermont ha pasado de ser una joven promesa del folk-pop estadounidense a llenar estadios, encabezar festivales y convertirse en una de las voces más reconocibles de su generación. Ahora, Netflix prepara Out Of Body, un documental que sigue al artista en un momento decisivo de su carrera, justo cuando comienza a dar forma a su cuarto álbum, The Great Divide, sucesor del exitoso Stick Season (2022) .

El filme, dirigido por Nick Sweeney (Santa Camp, AKA Jane Roe), acompaña a Kahan en su regreso a Vermont tras un año de giras agotadoras y una fama que él mismo ha descrito como “surrealista”. Según Sweeney, “Noah estaba decidido a ser honesto sobre todo, especialmente sobre las partes más desordenadas” . El documental captura ese choque entre la vida pública —cada vez más intensa— y un mundo interior que el músico siempre había intentado proteger.

Out Of Body muestra a Kahan buscando inspiración en su entorno familiar, reconectando con sus raíces y enfrentándose a las dudas que acompañan a cualquier artista que ha alcanzado un éxito global inesperado. El propio músico ha explicado que las canciones de The Great Divide nacen de ese silencio que separa quién era y quién es ahora, un espacio emocional que describe como “un abismo que exige atención” .

Mientras Netflix mantiene en secreto la fecha exacta de estreno, el documental llega en un momento dulce para Kahan: gira norteamericana con entradas agotadas, presencia en festivales como Bonnaroo 2026 y un estatus consolidado tras su aclamado paso por Glastonbury 2025, donde incluso invitó a Laufey al escenario. Su crecimiento ha sido tan orgánico como imparable, y este retrato promete mostrar la cara más vulnerable de un artista que ha hecho de la honestidad su sello.

Noah Kahan: una carrera marcada por la vulnerabilidad, el folk-pop expansivo y un ascenso imparable

Nacido en Strafford, Vermont, Noah Kahan comenzó a publicar música a mediados de la década de 2010, pero no fue hasta el lanzamiento de Busyhead (2019) cuando su nombre empezó a resonar más allá de los circuitos independientes. Aquel debut mostraba ya su habilidad para combinar melodías luminosas con letras profundamente emocionales, aunque sería su segundo trabajo, I Was / I Am (2021), el que consolidaría su identidad artística: un equilibrio entre confesión íntima y ambición sonora que lo situó en el radar de los medios especializados, que destacaron su capacidad para convertir experiencias personales en himnos universales.

El punto de inflexión definitivo llegó con Stick Season (2022), un álbum que se convirtió en fenómeno cultural gracias a canciones como “Stick Season”, “Northern Attitude” o “Homesick”. Su mezcla de folk estadounidense, sensibilidad pop y una narrativa marcada por la nostalgia rural conectó con una audiencia global que encontró en Kahan una voz honesta y cercana. El disco creció aún más con Stick Season (We’ll All Be Here Forever) (2023), una edición ampliada que lo llevó a colaborar con artistas como Hozier, Post Malone o Kacey Musgraves, ampliando su alcance sin perder su esencia.

Desde entonces, Kahan ha pasado de salas pequeñas a estadios, ha encabezado festivales internacionales y ha sido nominado a premios de prestigio, todo mientras mantiene un discurso centrado en la salud mental, la identidad y el retorno a las raíces. The Great Divide, previsto para 2026, promete profundizar en ese viaje introspectivo, y el documental Out Of Body llega para capturar ese momento exacto en el que un artista, en plena cima, decide mirarse hacia dentro para entender qué viene después. Su historia es la de un músico que ha aprendido a convertir la vulnerabilidad en fortaleza y que, lejos de acomodarse, sigue explorando los límites de su propio universo creativo.

