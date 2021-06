Noel Gallagher estrena “Flying On The Ground”, otro adelanto de su Grandes Éxitos

Como ya os contamos recientemente, Noel Gallagher’s High Flying Birds quieren celebrar su décimo aniversario con el lanzamiento de su primer recopilatorio de grandes éxitos, Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), que saldrá a la venta el 11 de junio a través de Sour Mash Records.

Hace unas semanas, presentó este proyecto con el tema We’re On Our Way Now, y ahora da un paso más con una canción titulada Flying On The Ground, muy influenciada por el sonido Motown y en la que ha contado con la colaboración de Matt Smith y Gala Gordon.

Por ahora, podemos escuchar este nuevo tema que vendrá acompañado por un videoclip que se estrenará en las próximas horas. “Flying On The Ground es literalmente lo mejor que he sacado desde lo último que publiqué“, dice Noel Gallagher con su retranca habitual. “Si Burt Bacharach hubiera compuesto para la Motown, así es como hubiera sonado, pero no es tan bueno como si lo hubiera hecho él, obviamente“, añade.

Disfrútalo a continuación…