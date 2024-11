Noel Gallagher transforma «Champagne Supernova» para la exposición en la National Portrait Gallery

Prepárate para una experiencia musical única: Noel Gallagher ha reimaginado el icónico tema de Oasis, Champagne Supernova, en una versión ambiental de seis horas. Esta impresionante transformación forma parte de una nueva exposición en la National Portrait Gallery en Londres.

Originalmente lanzada en el álbum de 1995 What’s The Story) Morning Glory?, Champagne Supernova ha sido convertida en una pista ambiental hipnótica. Esta versión extendida servirá de acompañamiento a un retrato del propio icono de britpop, que será presentado en el museo de Trafalgar Square a finales de este mes.

La exposición, llamada Legends, presenta 100 retratos realizados por la fotógrafa británica Zoë Law, celebrando a figuras influyentes de diversos campos. Junto a Gallagher, la galería exhibirá retratos del ganador del Mundial de Inglaterra, Sir Bobby Charlton, la estrella de Sex and The City Kim Cattrall, el actor de Piratas del Caribe Orlando Bloom, y un retrato inédito de Sienna Miller posando con la misma guitarra que Gallagher utilizó para componer Champagne Supernova.

Este paisaje sonoro inmersivo busca crear una experiencia inolvidable para los visitantes mientras admiran las fotografías en blanco y negro expuestas. «Lo único en lo que me apoyo es no pensar demasiado en las cosas. Puedes crear montañas de un grano de arena,» compartió Gallagher en un nuevo vídeo promocional. «Intentaría enseñar a mis hijos a retroceder y ver los problemas por lo que son. Ningún problema es insuperable.»

La exposición Legends abre sus puertas el 29 de noviembre, y el retrato de Gallagher formará parte de la colección permanente de la galería una vez que la exposición finalice el 2 de marzo de 2025. Reflexionando sobre este honor, Gallagher comentó humorísticamente, “La idea de que el retrato de un hombre de mediana edad gruñón, que francamente odia que le tomen fotos, sea exhibido permanentemente para que las generaciones futuras lo admiren es muy especial.”

Además, como ya todos sabéis, Gallagher y su hermano Liam han anunciado su regreso al frente de Oasis y están listos para tocar juntos en directo por primera vez desde 2009 el próximo verano. Estos esperados conciertos comenzarán con grandes actuaciones en estadios del Reino Unido e Irlanda, seguidos de una gira por América del Norte y dos fechas adicionales en el estadio de Wembley en Londres a finales de septiembre. La gira continuará en Australia, con shows en Melbourne y Sídney, antes de seguir con más fechas en América del Sur. ¿Resto de Europa para 2026?

Marca tu calendario para el 29 de noviembre y prepárate para sumergirte en el mundo de Noel Gallagher y sus creaciones legendarias como Champagne Supernova.

Noel Gallagher: Una leyenda de Oasis a High Flying Birds

Desde sus inicios con Oasis hasta su carrera en solitario con Noel Gallagher’s High Flying Birds, Noel Gallagher ha sido una de las figuras más destacadas de la música de las últimas décadas.

Oasis se formó en 1991 y rápidamente se convirtió en uno de los grupos más influyentes del Britpop. Con Noel Gallagher como principal compositor y guitarrista, la banda lanzó álbumes icónicos como Definitely Maybe (1994) y (What’s The Story) Morning Glory? (1995). Canciones como Champagne Supernova y Wonderwall se convirtieron en himnos generacionales.

Después de la disolución de Oasis en 2009, Noel Gallagher no se quedó inactivo. En 2010, formó Noel Gallagher’s High Flying Birds, lanzando su álbum debut homónimo en 2011. Este álbum fue un éxito, alcanzando el número uno en las listas del Reino Unido y vendiendo más de 800,000 copias. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes más, incluyendo Chasing Yesterday (2015), Who Built the Moon? (2017) y Council Skies (2023).

